فيديو.. سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة العين

أفاد المركز الوطني للأرصاد بتساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة، اليوم الجمعة، على منطقة العين. وكتب المركز، في حسابه على موقع "تويتر"، "أمطار غزيرة على مبزرة، الصاع ونعمة". وفي تغريدة أخرى، أضاف المركز "أمطار غزيرة على ملاقط ومتوسطة إلى غزيرة على خطم الشكل والضاهر". وحول حالة الطقس العامة، أفاد المركز بوجود "السحب الركامية يصاحبها سقوط بعض الأمطار ورياح نشطة"، مضيفا أنها "قد تؤدي إلى انعدام مدى الرؤية الأفقية أحيانا".

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