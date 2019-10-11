ما هي ناطحات السحاب الأكثر تأثيراً في الإمارات؟

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وفقًا لتقرير صادر عن مجلس المباني الشاهقة والموائل الحضرية (CTBUH) ومقره الولايات المتحدة، تم الكشف عن قائمة “المباني الأكثر نفوذاً في الخمسين عامًا الماضية” بالتزامن مع الذكرى الخمسين لإنشاء المنظمة.

وفي القائمة النهائية للمباني الخمسين الأكثر نفوذاً في العالم، تم اختيار أبراج البحر في أبو ظبي وبرج خليفة وبرج العرب في دبي.

وتم اختيار المباني من خلال المدخلات المدمجة لفريق CTBUH للأبحاث والبيانات وقادة CTBUH. ينعكس تطور تصنيف المباني وتصميمها، بالإضافة إلى المدن الرأسية مع مزيج من الاستخدامات، في القائمة النهائية للمباني المؤثرة.

وتمثل كل من المباني الطويلة في هذه القائمة علامة فارقة على مدى نصف قرن بين الأيقونية والسياقية والوعي البيئي والابتكار الهيكلي، وفقًا لـ CTBUH.

ومن بين أبرز الأبنية أيضاً مركز البحرين التجاري العالمي في المنامة، والبنك التجاري الوطني في جدة، ومركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك، بحسب غلف نيوز.

أبراج البحر

ومن بين الواجهات الأكثر إثارة للانتباه في على شكل أصداف، وتشكل مقاربة مثيرة لحل مشكلة الإشعاع الشمسي الشديد في المناخ الصحراوي.

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المكونات القابلة للتحريك للواجهة عبارة عن ألواح شبه شفافة، يتم دمجها في هياكل تشبه المظلات كثيرًا. وتفتح كل مجموعة وتغلق في رد فعل مباشر الحركة الشمس. بينما يحسن النظام الراحة والضوء في المساحات الداخلية، فإنه يقلل أيضًا من الحاجة إلى الإضاءة الاصطناعية وأحمال التبريد الإجمالية.

برج العرب

يعتبر برج العرب أحد المعالم الرئيسية الأولى لدبي الحديثة. وهو مستوحى من شكل مركب شراعي على وشك التوجه إلى الخليج العربي، وبدأ تصميم المبنى الثلاثي بقصد إنشاء معلم معروف للمدينة الناشئة. وعند الانتهاء، كان برج العرب أطول فندق في العالم، ويضم أطول ردهة في العالم.

برج خليفة

أعاد برج خليفة، أطول مبنى في العالم حاليًا، تحديد ما هو ممكن في تصميم وهندسة المباني الفائقة. ومن خلال الجمع بين أحدث التقنيات والتأثيرات الثقافية، يعد المبنى رمزًا عالميًا يمثل نموذجًا للمراكز الحضرية المستقبلية.

وفي وسط حي جديد في وسط المدينة، يركز برنامج برج خليفة متعدد الاستخدامات على كثافة التطوير بالمنطقة ويوفر روابط مباشرة لأنظمة النقل الجماعي. وتجسد الهندسة المعمارية لبرج خليفة إشارات إلى العمارة الإسلامية ومع ذلك تعكس المجتمع العالمي الحديث الذي تم تصميمه لخدمته.