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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 11 أكتوبر 2019

بالصور| سيارة شيفروليه بولت الكهربائية الصامتة في الإمارات

تعد سيارة شيفروليه بولت الكهربائية الصامتة أحدث إصدار من شيفروليه بولت.

وعندما تشاهدها لأول مرة، تبدو مشابهة للعديد من سيارات الهاتشباك الفخمة. وتم استخدام نظام ذكي لتقليص حجم المحرك، حيث بحث المصممون عن أفضل السبل لاستخدام المساحة المحدودة في المقصورة.

بدأ Project Bolt في عام 2012، عندما قدمت الشركة الأم لشفروليه، General Motors، نبذة مختصرة لإنتاج سيارة كهربائية صغيرة وفعالة. وشهد عام 2015 ظهور مفهوم Bolt EV لأول مرة في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات.

ولا تزال السيارات الكهربائية في مهدها في دولة الإمارات، لكن الحكومة شجعت سائقي السيارات على استخدامها للمساعدة في تقليل انبعاثات الكربون. وسوف يستغرق الأمر بعض الوقت لإجراء التغيير، وقد أظهر استطلاع أجرته YallaMotor هذا العام أن 77 في المائة من السائقين في دول مجلس التعاون الخليجي لم يجلسوا بعد خلف عجلة سيارة كهربائية أو مختلطة.

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وتقول شيفروليه إن مجموعة بولت يمكن أن تسافر لمسافة 520 كم بعد الشحن الكامل، لذلك ،ما لم تسفر لمسافات طويلة، فلن تحتاج إلى زيادة عدد مرات الشحن.

وتقول شيفروليه أنه يمكنك قيادة السيارة لمسافة 145 كم بعد 30 دقيقة من الشحن، حيث ولت الأيام التي يضطر فيها السائقون إلى ترك السيارة موصولة إلى الشحن طوال الليل.

يذكر أن أسعار سيارات بولت في الإمارات تبدأ من 174.500 درهم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.