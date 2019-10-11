كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما هي أكثر المنتجات شعبية في الإمارات هذا العام؟

أظهر مسح جديد أجرته شركة YouGov أن هواتف آيفون من آبل هي المنتج الأكثر شعبية بين شباب الإمارات للعام الثاني على التوالي.

وكان IPhone أكثر المنتجات التي تحدث عنها المستهلكون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا في قائمة أفضل 10 شركات علامات تجارية رقمية.

وقال سكوت بوث، رئيس منتجات وخدمات البيانات في YouGov في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “في عصر التكنولوجيا السريعة الحركة، تعد العلامة التجارية للهواتف الذكية [iPhone] العلامة التجارية الأكثر إيجابية بين الشباب في الإمارات

وأجرى باحثون من YouGov مقابلات مع أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا من جميع أنحاء البلاد لمدة عام تقريبًا حتى أغسطس من هذا العام. تم سؤالهم عن العلامات التجارية التي راجعوها بشكل شخصي أو عبر الإنترنت. ولم تكشف YouGov عن عدد المشاركين في الاستبيان.

وقفزت طيران الإمارات في دبي مركزين لتحتل المرتبة الثانية في التصنيف العالمي، بينما احتلت شركة أبل (كعلامة تجارية مستقلة) المركز الثالث هذا العام.

وتراجعت شركة سامسونج المنافسة الرئيسية لشركة أبل – أكبر شركة مصنعة للهواتف الذكية في العالم – إلى المرتبة السادسة هذا العام.

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وحصلت شركة KFC العملاقة لصناعة الوجبات السريعة على أكبر حركة إيجابية في قائمة أفضل 10 شركات، حيث حصلت على المركز الخامس، متقدمة من المرتبة الثامنة في العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، واجهت خدمة الرسائل WhatsApp أصعب عام حيث تراجعت أربعة مراكز إلى المركز العاشر.

كما أصدرت YouGov قائمة أكثر العلامات التجارية شعبية عنها في المملكة العربية السعودية ومصر، حيث تصدر مصرف الراجحي وفيسبوك استطلاعات الرأي، على التوالي.

وشهدت شركة الأغذية والمشروبات “المراعي” أكبر حركة في قائمة أفضل 10 شركات في المملكة العربية السعودية، حيث قفزت خمسة مراكز هذا العام من المركز العاشر في عام 2018. وفي مصر، دخلت ثلاث علامات تجارية جديدة في قائمة أفضل 10 شركات – دريم بارك ، هواوي وسوق. كوم.

وفي دولة الإمارات، سجلت شركة Netflix أكبر تحسن في مفهوم علامتها التجارية منذ العام الماضي. بينما في المملكة العربية السعودية ومصر ، سجلت شركتا Huawei و YouTube أعلى تحسن على التوالي، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.