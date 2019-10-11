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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 11 أكتوبر 2019

بالصور| نظرة على سوق “Big Bad Wolf Books” للكتاب في دبي

انطلقت النسخة الثانية من سوق Big Bad Wolf Books للكتاب في مدينة دبي للاستديوهات.

ويضم الحدث أكثر من 3 ملايين كتاب بخصم يصل إلى 80 ويستمر حتى 20 أكتوبر.

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وتهدف النسخة الثانية من هذا الحدث لجذب 250،000 زائد، بزيادة عن 150،000 زائر في العام الماضي.

ويعتبر هذا الحدث أحد أهم الأحداث على جدول الأعمال الثقافي لإمارة دبي، بحسب غلف نيوز.