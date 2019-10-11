- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
بالصور| نظرة على سوق “Big Bad Wolf Books” للكتاب في دبي
انطلقت النسخة الثانية من سوق Big Bad Wolf Books للكتاب في مدينة دبي للاستديوهات.
ويضم الحدث أكثر من 3 ملايين كتاب بخصم يصل إلى 80 ويستمر حتى 20 أكتوبر.
وتهدف النسخة الثانية من هذا الحدث لجذب 250،000 زائد، بزيادة عن 150،000 زائر في العام الماضي.
ويعتبر هذا الحدث أحد أهم الأحداث على جدول الأعمال الثقافي لإمارة دبي، بحسب غلف نيوز.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| نظرة على سوق “Big Bad Wolf Books” للكتاب في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سنيار وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.