كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستنمو الثروات في دبي مقارنة بمدن العالم خلال العقد المقبل؟

كشفت دراسة جديدة يوم الخميس أن دبي تعد من بين المدن التي تشهد نمواً ملحوظاً في إجمالي الثروة وتطرق باب أكبر 20 نادي للأثرياء خلال العقد القادم.

وتقول شركتا New World Wealth و Webster Pacific في تقريرهما، إن الإمارة – بفضل مكانتها كوجهة آمنة للاستثمار وبيئة أعمال إيجابية بشكل عام – هي من بين ثماني مدن “من المتوقع أن تنمو بقوة خلال السنوات العشر القادمة”.

وتقول الدراسة: “تعد دبي المركز المالي الأول في الشرق الأوسط. كما أنها واحدة من أكثر المدن أمانًا في المنطقة ووجهة شهيرة لأصحاب الثروات الوافدين والمغتربين الأثرياء. وتشمل الصناعات الرئيسية هناك الخدمات المالية والخدمات المهنية والنقل والتجزئة والعقارات”.

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ومن بين تلك الأماكن الثمانية التي يجب مراقبتها مدينة دلهي والتي لديها “اقتصاد متنوع جيدًا وقوي في عدد كبير من القطاعات الرئيسية”، وبنغالور وحيدر آباد، ويرجع ذلك أساسًا إلى براعتها في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وتحتل مدينة نيويورك المرتبة الأولى في التقرير، حيث تمتلك ثروة تبلغ 3 تريليونات دولار. أما الدول الأخرى العشرة الأولى فهي طوكيو (2.5 تريليون دولار)، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو (2.4 تريليون دولار)، لندن (2.4 تريليون دولار)، بكين (2.1 تريليون دولار)، شنغهاي (1.9 تريليون دولار)، لوس أنجلوس (1.4 تريليون دولار)، هونج كونج ( 1.2 تريليون دولار، وسيدني (1.1 تريليون دولار) وسنغافورة (1 تريليون دولار).

وشيكاغو هي الحادية عشرة بمبلغ 980 مليار دولار، تليها مومباي، بـ 960 مليار دولار. وتورنتو (900 مليار دولار) وهيوستن (880 مليار دولار) وجنيف (850 مليار دولار) وفرانكفورت (800 مليار دولار) وأوساكا (790 مليار دولار) وسيول (780 مليار دولار) وباريس (770 مليار دولار) وشنتشن ( 750 مليار دولار)، بحسب خليج تايمز.