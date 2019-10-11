محمد بن زايد يبحث علاقات التعاون مع الرئيس الروسي

أبوظبي (وام) يبدأ فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، يوم الثلاثاء المقبل، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويبحث فخامة الرئيس الروسي خلال الزيارة مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي زيارة فخامة فلاديمير بوتين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان خلال شهر يونيو العام الماضي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

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