حاكم عجمان يدعو للعمل بإخلاص وتفان في خدمة الإمارات

عجمان (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أن دولة الإمارات تعد من الدول التي يتساوى فيها جميع أفراد المجتمع ولا فرق بين شخص وآخر، وأن الجميع أمام القانون سواسية، ونحن جنود لخدمة الوطن، داعياً إلى ضرورة العمل بإخلاص وتفاني في خدمة الإمارات والعمل من أجل تأهيل وتدريب وتشجيع المواطنين على المشاركة في بناء الوطن، من خلال ابتكارات وأفكار ومقترحات يستفيد منها الجميع.

جاء ذلك لدى اطلاع صاحب السمو حاكم عجمان بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على خطط وبرامج واستراتيجية وأعمال وأهداف دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، والتي تعنى بتقديم خدمات اجتماعية ومتابعة إطلاق مبادرات جديدة وشاملة تمكن أفراد المجتمع وفئاته المختلفة ومنها أصحاب الهمم للاندماج بالمجتمع وتقديم خدمات خاصة لهم. وخلال استقباله معالي الدكتور مغير خميس الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع والذي قدم للسلام على سموهما.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي إن الفضل يرجع للمبادئ الإسلامية والأسس السليمة التي أرساها مؤسس الاتحاد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضل من الله واهتمام القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تعد الإمارات نموذجاً ومثالاً للتعايش، كما أنها تتبوأ مكانة مرموقة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

ووجه صاحب السمو حاكم عجمان بضرورة الاهتمام بفئة الشباب والفتيات وأصحاب الهمم والأسرة الإماراتية والتركيز على تقديم خدمات متكاملة وشاملة للنهوض بالكوادر الوطنية لبناء وتنمية الوطن وتوفير حياة كريمة لهم حتى يساهموا بسواعدهم بمسيرة النهضة الشاملة وتنمية المجتمع وبناء الوطن. واستمع سموه والحضور من معالي الدكتور الخييلي إلى شرح حول دور دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي في توفير خدمات اجتماعية للأسرة كاملة وترسيخ مفهوم التعاون بين الجميع وأهدافها الاستراتيجية لتوفير خدمات متميزة وشاملة من خلال وضع البرامج والمبادرات التي تستفيد منها الأسرة وأفراد المجتمع كافة.

وأكد معاليه خلال اللقاء أن «تعزيز قيم التسامح في المجتمع هو أحد مهام الجهات التي تعمل في قطاع تنمية المجتمع، ونحن في الدائرة نسعى إلى الاهتمام بكافة فئات المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم من خلال الاستماع إلى قضاياهم والبحث عن حلول لها من خلال طرح أفكار ومبادرات ومحاور تعنى بتعزيز وتماسك الأسرة وإسعاد الأطفال والهوية الوطنية والاهتمام بأصحاب الهمم والمشاركة المجتمعية».

حضر اللقاء معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، وحمد راشد النعيمي مدير الديوان وسالم سيف المطروشي نائب مدير الديوان، وأحمد إبراهيم الغملاسي رئيس مكتب ولي عهد عجمان، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وعدد من كبار المسؤولين.