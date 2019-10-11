حملة تنظيفية لوادي شوكة في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد) نظم متطوعون من مختلف أنحاء الدولة حملة لتنظيف منطقة وادي شوكة برأس الخيمة بهدف حماية البيئة والمحافظة على نظافة الإمارة، حيث نجحت الحملة في جمع 500 كيلوجرام من المخلفات. وأوضح المهندس أحمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة أن مثل هذه الحملات تساهم في ترسيخ مفهوم الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، كما تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لضمان بقاء تلك الموارد للأجيال القادمة، فالمحافظة على نظافة البيئة هي من أهم أولوياتنا لضمان حياة صحية لأفراد مجتمعنا، مشدداً على أهمية التعاون بين الدوائر المحلية في هذا المجال.

وأضاف: تضم منطقة وادي شوكة مساحات وطرقاً متنوعة مناسبة للعديد من الأنشطة الخارجية مثل المشي والجري وركوب الدراجات، كما ترحب بعشاق التخييم الراغبين بقضاء أوقاتهم في أحضان الطبيعة، ما يجعل منها وجهة فريدة تجتذب الآلاف من عشاق المغامرات والطبيعة من مختلف أنحاء الدولة وخارجها.

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