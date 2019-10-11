إكثار حيوانات مهددة بالانقراض في محمية كلباء

السيد حسن (كلباء)

قالت هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة: «إن الهيئة تعمل خلال الفترة القادمة على إكثار عدد من الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض داخل محمية الحفيّة البرية بكلباء، كالنمر العربي والطهر العربي والذئب العربي والضبع، وسيتم إكثار هذه الحيوانات النادرة لدينا في مركز الإكثار الرئيس بالشارقة».

وأضافت رئيس هيئة البيئة والمحميات بالشارقة، أن محمية الحفيّة تمتلك حالياً 7 ذئاب من الذئاب العربية النادرة و2 من الضباع المخططة النادرة، وسنعمل على تكثير هذه الحيوانات بشكل عاجل، ومن ثم إعادتها مرة أخرى إلى محميّة الحفيّة البرية، والهدف من ذلك هو إحداث حالة من التوازن الطبيعي بين جميع الحيوانات الموجودة في المحمية وحماية هذه الحيوانات المهمة من الانقراض.

وذكرت السويدي، أن محمية الحفيّة تمتلك 25 من النمر العربي المميز، وعدد من حيوانات الطهر داخل المحمية.

كما يوجد ما يزيد على 300 من الغزلان في المحمية.

وأكدت السويدي أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مهتم كثيراً بالمحمية وكافة المحميات الطبيعية والبحرية في الشارقة، وأوصى بضرورة أن يكون للمحمية في كلباء دور توعوي وتعليمي وإرشادي فيما يختص بالمحميات وطبيعتها وهدفها والغرض منها.

وقالت «بناءً على ذلك قمنا بإعداد عدد من البرامج التوعوية والتثقيفية الذكية داخل المحميّة للزوار وخاصة فئات الطلاب من الجنسين، وذلك عبر لوحات تعليمية موجودة في أماكن عدة بمحمية الحفيّة».

وأفادت السويدي بأن العمل في محمية القرم البحرية جارٍ على قدم وساق، وسيتم إنجاز المشروع في الوقت المحدد، حيث إن الهيئة مهتمة كثيراً في الوقت الحالي بإنشاء مركز التعلم الذي سيكون إضافة نوعية داخل محمية القرم بكلباء.