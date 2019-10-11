وفد بحريني يطلع على الأنظمة المرورية الذكية في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) أشاد وفد من الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين الشقيقة، بالتطور الكبير الذي حققته شرطة أبوظبي في الأنظمة المرورية الذكية.

والتقى العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي الوفد، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تعميق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب مع الأشقاء في المجالات المرورية.

وتعرف الوفد البحريني من خلال عرض تقديمي على الهيكل التنظيمي لمرور أبوظبي، والأهداف والمؤشرات التي تدعم خطة السلامة المرورية، وما تم تحقيقه من نتائج إيجابية في خفض عدد الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات بليغة والجهود الجارية بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في تطبيق أفضل الممارسات في مجال السلامة المرورية.

كما اطلع على الخطة المستقبلية لتطوير التوعية من خلال استخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وآلية إعداد المحتوى التوعوي من خلال المؤشرات العلمية وتحليل الدراسات المرورية، وتحديد المستهدفين ونشر الرسائل من خلال وسائل الإعلام واللقاءات المباشرة، والتواصل الاجتماعي بما يمكن المديرية من الارتقاء بالثقافة المرورية إلى أفضل الممارسات.

وأعرب الوفد عن إعجابه بالتطبيقات والبرامج المرورية المقدمة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في الارتقاء بسلوكيات السائقين.

وفي ختام الزيارة قدم العميد محمد ضاحي دروعاً تذكارية للوفد الزائر والذي ضم كلاً من صلاح محمد شهاب مدير إدارة الثقافة المرورية، والنقيب عبدالله خالد المعيلي والنقيب فائز أمين والملازم أول خلود يحيى إبراهيم.

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