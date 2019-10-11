ولي عهد أبوظبي والرئيس العراقي يبحثان مستجدات المنطقة والقضايا الإقليمية

أبوظبي (وام) تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً من فخامة الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق الشقيقة. وبحث سموه والرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وسبل تعزيزها.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، إضافة إلى المستجدات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، مؤكدين أهمية قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تعزيز الأمن والاستقرار وتحقيق السلام والتنمية في المنطقة.

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