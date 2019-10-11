موزع المياه يتحرش بقاصر

تحرير الأمير (دبي)

استغل بائع آسيوي في منتصف الثلاثينيات تواجد فتاة صغيرة تبلغ من العمر (14 عاماً) بمفردها في منزل أسرتها، وتعمد التحرش بها أثناء توصيله لعبوة مياه لشقتهم. وراودها عن نفسها مقابل مبلغ 100 درهم قيمة عبوات مياه لم يقم والدها بسدادها، فقامت الفتاة بنهره وطرده من الشقة، ثم أبلغت والدها بالواقعة، الذي أبلغ بدوره الشرطة التي ألقت القبض على المتهم، وأحالته للنيابة العامة.

وكشفت أوراق القضية التي تنظرها محكمة جنايات دبي أن المجني عليها كانت بالمنزل وحدها حين سمعت جرس الباب وطرقاً خفيفاً فنظرت من خلال «العين السحرية»، فوجدت المتهم الذي اعتاد توصيل المياه إلى شقتهم منذ أشهر عديدة، وما أن دخل إلى الشقة حتى أصر على وضع العبوة على المبرد بنفسه، ثم طلب كأساً من الماء، فأحضرته له، لكنه بدأ في التحرش بها بعدما شعر أن الفتاة بمفردها، عارضاً عليها أن يسدد مبلغ المائة درهم الخاصة بعبوات مياه سابقة، مقابل السماح له بالتودد إليها، فقامت على الفور بالصراخ في وجهه وطرده من الشقة.