شرطة الشارقة تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمسنين

الشارقة (الاتحاد) نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة، بالتعاون مع إدارة الشرطة المجتمعية فعالية للاحتفال باليوم العالمي للمسنين بمجلس ضاحية واسط بحضور العميد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة والعميد عارف حسن بن هديب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، والمقدم أحمد المري مدير إدارة الشرطة المجتمعية.

يأتي تنظيم الاحتفالية تعبيراً عن مشاركة شرطة الشارقة ودعمها للفعاليات المجتمعية واهتمامها بمختلف شرائح المجتمع وخاصة كبار السن في مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والنفسية وتعزيز دورهم في المجتمع، والتأكيد على أهمية تكاتف أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة لخدمة هذه الشريحة التي ساهمت في تنمية مجتمع الإمارات وبذلت الكثير من الجهود البناءة في خدمة الوطن.

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