«ساعة مع القائد»: الإيجابية طريق النجاح

عجمان (الاتحاد) استضاف اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، ضمن مبادرة «ساعة مع القائد» وعدداً من موظفي إدارة مراكز الشرطة الشاملة، وقسم مسرح الجريمة بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، وإدارة المرور والدوريات، وإدارة ترخيص الآليات والسائقين، لتعزيز التواصل الفعال وتقريب المسافة بين القائد وموظفيه وإسعادهم.

والتقى القائد العام بالموظفين في قاعة الإمارات بمعهد تدريب الشرطة، وتحدث من دون حواجز كأخ وزميل عمل عن مسيرته المهنية والتحديات التي واجهها وبذل الجهود المنعكسة على تقدم العمل، مؤكداً على الدور المهم للإيجابية والابتكار في النجاح والتميز والارتقاء بالمؤسسة، وأشاد سعادته بجهودهم المتواصلة في دعم تميز شرطة عجمان وريادتها، محفزاً لهم بإبراز دورهم الهام الذي ساهم في تحقيق الإنجازات، والحصول على الجوائز المحلية والإقليمية والعالمية.

وأعطى المجال للموظفين للتحدث، واستمع لمقترحاتهم وناقش معهم سبل تحقيقها، وأمر فوراً باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، ثم قدم سعادته عرضاً تقديمياً ومشاهد فيديو عن تطور شرطة عجمان وإنجازاتها للاستفادة وأخذ العبرة.

وفي ختام اللقاء، كرم قائد عام شرطة عجمان المشاركين في المبادرة، داعياً إلى التواصل معه بشكل مستمر، واستخدام نظام «قائدي قدوتي» الإلكتروني المقدم لتسهيل التواصل المباشر مع القائد.

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