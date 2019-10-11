وفاة مواطن وآسيوي في تصادم سيارتين

السيد حسن (خورفكان) توفي أمس شخصان في حادث تصادم سيارتين على طريق خورفكان الشارقة الجديد، بحسب إدارة شرطة المنطقة الشرقية في خورفكان.

وأفادت شرطة خورفكان أن الحادث نجم عن انحراف مفاجئ للسيارتين ما أدى مباشرة إلى تصادمهما، ونتج عن الحادث وفاة شاب مواطن في الثامنة عشرة من عمره في موقع الحادث، وسائق آسيوي الجنسية في العقد الرابع من عمره لتعرضه للدهس أثناء نقله إلى المستشفى.

وأهابت شرطة خورفكان بسائقي المركبات أخذ الحيطة والحذر وعدم التسرع والانتباه للطريق.

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