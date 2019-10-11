أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

إبراهيم سليم، السيد حسن، عائشة الكعبي (أبوظبي، المنطقة الوسطى، الفجيرة )

شهدت العديد من مناطق الدولة سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع سقوط برد وجريان الأودية، وشهدت بعض المناطق رياحاً نشطة السرعة تصل إلى 45 كم/‏‏‏‏‏ ساعة، مع حدوث اضطراب للبحر وصل إلى 7 أقدام في العمق واستمر حتى وقت متأخر من ليلة أمس. ويناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور وتجنب الأودية.

وتكونت السحب الركامية الممطرة، نتيجة توزيعات ضغطية ضعيفة على السطح مع امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وهطلت أمطار غزيرة على الفقع بمدينة العين، وشمال الفوعة، والهير، والشويب، وكذاك أمطار وبرد على منطقة مساكن بالعين، كما شهدت مدينة زايد ومناطق أخرى في منطقة الظفرة هطول أمطار، كما شهدت المدام في إمارة الشارقة سقوط أمطار غزيرة وبرد، وهطلت أمطار غزيرة على وادي إصفي برأس الخيمة والبليدة، وجريان أودية مسافي ووادي العجيلي، ووادي طريق دفتا شيص، وحتا/‏‏‏‏‏ دفتا برأس الخيمة، وأمطار غزيرة مع برد على المنيعي في رأس الخيمة، وأمطار غزيرة وبرد على شيص طريق خورفكان، وأمطار غزيرة على مسافي.

كما هطلت أمطار متوسطة على مناطق مزيرع ومصفوت وغلفا وورقاء والصبيغة والخنفرية التابعة لإمارة عجمان، فيما شهدت منطقة مليحة والمدام وشعبية المعاشي التابعة لإمارة الشارقة سقوط أمطار متوسطة. وأدى نزول المطر لجريان الأودية في حتا، وشعاب مناطق مصفوت ومزيرع والمدام، وتكونت برك المياه ببعض الشوارع مما أدى لعرقلة حركة السير في منطقة مزيرع ومنطقة حتا، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم مما يشير لسقوط أمطار في الساعات القادمة. ويتوقع أن يكون طقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً.

وهطلت أمس أمطار غزيرة على مناطق متفرقة من إمارة الفجيرة أدت إلى جريان الأودية والشعاب، وخرج الأهالي في مسافي وسوق الجمعة ومربض إلى الوديان والشعاب للاحتفال بهطول الأمطار والتعبير عن فرحتهم بهطول أمطار الخير على مناطقهم. وبحسب اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة ورئيس لجنة الطوارئ والأزمات، لم تقع أي أضرار ملموسة نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.