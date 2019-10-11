«الطوارئ والأزمات» و«الرقابة النووية» تبحثان التعاون والتنسيق المشترك

أبوظبي (وام) اطلع عبيد راشد الحصان الشامسي مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على جاهزية واستعداد محطة براكة للطاقة النووية والمزمع تشغيلها العام المقبل.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه في أبوظبي، أمس، كريستر فيكتورسن مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والوفد المرافق له.

وبحث الجانبان أوجه التعاون والتنسيق المشترك ورفع الجاهزية والاستعداد، وذلك في إطار التعاون وتبادل المعلومات والخبرات والعمل على تحسين وتطوير الإجراءات المتبعة لرفع جاهزية محطة براكة ووضع آلية للعمل المشترك مع كل الشركاء.

وأشاد مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بجهود الهيئة الاتحادية للرقابة النووية واستعدادها لافتتاح المحطة من خلال الخطط المشتركة والتمارين المستمرة والالتزام بمعايير السلامة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تسعى إلى تحقيق رؤية الإمارات في تعزيز الإجراءات والتدابير الاستباقية لرفع الجاهزية لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

من جانبه أعرب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن شكره للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لدورها في تنسيق ومتابعة كل تفاصيل الإجراءات المتعلقة بجاهزية المحطة للتشغيل وفق أعلى المعايير التي تهدف إلى توفير طاقة نووية آمنة وصديقة للبيئة وموثوقة وفعالة للدولة.

حضر اللقاء سيف محمد ارحمه الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وعدد من مدراء إدارات الهيئة والوفد المرافق لمدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

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