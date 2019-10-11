عجمان (الاتحاد) اعتمدت مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينافاتف) المحامي العام لنيابة عجمان الكلية طارق أحمد الراشد رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة خبيراً مقيماً معتمداً من الفئة (أ) في مجال تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفعالية تلك النظم باستخدام منهجية التقييم الصادرة من مجموعة العمل المالي (فاتف) في العام 2013، وتتم الاستعانة به في عمليات التقييم المتبادل التي تقوم بها المجموعة ضمن الجولة الثانية من عمليات التقييم المتبادل.

ويعكس هذا الاعتماد حرص النيابة العامة الاتحادية على المساهمة في جهود الإمارات المتمثلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وتنفيذاً للخطة التشغيلية المتعلقة بلجنة التحقيق والتصرف في قضايا غسل الأموال في النيابة العامة الاتحادية 2018-2021، والتي شكلت بقرار من المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتماد المحامي العام لنيابة عجمان خبيراً مقيماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.