نورة السويدي: الشيخة فاطمة تولي صحة المرأة كل العناية

أبوظبي (وام)

أكدت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، تحرص وتهتم بالمرأة وصحتها ودعم كل وسائل العناية بها.

وقالت في كلمة لها خلال حضورها فعالية «اليوم الوردي» -التي نظمها الاتحاد النسائي، بالتعاون مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية و«مصرف أبوظبي الإسلامي - دانه» ومستشفى «إن أم سي رويال للمرأة» في نادي سيدات أبوظبي- إن الاتحاد النسائي العام بقيادة سمو «أم الإمارات» يحرص على تنظيم الدورات والورش والندوات التوعوية التي تفيد المرأة في المجالات كافة.

وأشارت إلى أن فعالية «اليوم الوردي» هي في صميم اهتمام الاتحاد النسائي، فهي فعالية رياضية وطبية تهدف لتعزيز الوعي بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، وتأتي ضمن برنامج التوعية الذي وجهت به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتثقيف المرأة بأهمية تجنب هذا المرض، واتباع الأساليب الغذائية والصحية والرياضية التي تحميها من الوقوع فيه. وذكرت أن ممارسة الرياضة البدنية، ومن بينها السباحة مثلاً تعد أكبر تحدٍّ لهذا المرض الخطير، وجاءت في إطار جهد كبير، إذ يسعى الاتحاد إلى تحقيق أهدافه الصحية بمساعدة المرأة على تجنب هذا المرض، وضرورة الفحص المبكر بصفة دورية للاطمئنان على سلامتها وتدارك الأخطار التي قد تقع فيها بسبب المرض.