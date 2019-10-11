الامارات | موقع إلكتروني يحتسب التعويض المالي عن «إصابة العمل»

شكرا لقرائتكم خبر عن موقع إلكتروني يحتسب التعويض المالي عن «إصابة العمل» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي موقعاً إلكترونياً، خلال مشاركتها في معرض جيتكس، بهدف التيسير على موظفي الدائرة وموظفي الجهات الحكومية في دبي، حمل اسم «إصابات العمل»، وهو مزوّد بمعادلات لاحتساب الإصابات التي قد يتعرض لها الموظف خلال عمله في دوائر حكومة دبي.

كما أطلقت الدائرة موقعاً آخر حمل اسم «رحلتي الذكية»، وهو يستعرض المسار الوظيفي لموظفي الجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي.

ويتضمن الموقع الإلكتروني الأول «إصابات العمل»، معادلات لاحتساب إصابات الموظف خلال العمل، ويستفيد منه موظفو الجهات الحكومية في دبي، وغيرها من الجهات الحكومية في الإمارات. وقد زود الموقع بالقوانين والأنظمة الخاصة بإصابات العمل لحكومة دبي، وبعض القوانين والأنظمة الاتحادية.

ويتضمن الموقع معلومات مفصلة حول إصابات العمل والمبالغ التعويضية، بهدف تعزيز إجراءات السلامة المهنية للموظفين، ووقايتهم من إصابات العمل والأمراض المهنية، وتوفير الرعاية الصحية للمُصابين منهم.

أما الموقع الإلكتروني الآخر، «رحلتي الذكية»، فيستعرض المسار الوظيفي لموظفي الحكومة، والهيكل التنظيمي للدائرة، والإدارات والأقسام والمكاتب، ويحتوي على وصف شامل لكل وظيفة، من حيث متطلباتها، والكفاءات الفنية والسلوكية والعلمية والقيادية، وإذا ما كانت الوظيفة شاغرة أو مشغولة، ويتيح الموقع للموظف التعرف إلى متطلبات الوظيفة التي يشغلها، وإذا ما كان يحتاج إلى التدريب والتطوير لتكون مؤهلاته متطابقة مع متطلباتها.

كما يحتوي الموقع المتطلبات الأساسية لنظام إطار الكفاءات لحكومة دبي، بحيث يتعرف الموظف إلى الكفاءات التي يحتاج إليها، سواء السلوكية أو الفنية أو القيادية، أو غيرها.

وعرف النظام «الكفاءات السلوكية» بأنها «مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لتحقيق الأداء الفعال، التي تلعب دوراً مهماً في أداء الموظف، وفرق العمل للمهام الموكلة إليها. وتظهر غالباً عند تفاعل الموظفين في ما بينهم وبين المتعاملين، وتشمل الكفاءات الأساسية والقيادية».

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كما عرّف نظام إطار الكفاءات لحكومة دبي «الكفاءات الفنية» بأنها مجموعة المعارف والمهارات المطلوبة للقيام بالمهام الوظيفية التي يغلب عليها الطابع الفني التخصصي. وترتبط هذه المعارف والمهارات بشكلٍ خاص بوظائف ذات صلة بالأنشطة المحورية والرئيسة للجهة الحكومية. وتتطلب تعلماً مستمراً، وتطبيقاً متواصلاً لدى معظم الموظفين حتى يتم إتقانها.

وقال مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن إطلاق الموقعين الإلكترونيين يهدف إلى التسهيل على الموظفين والمتعاملين، وتمكينهم من معرفة القوانين والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية في دبي، بأيسر الطرق وأسرعها.

وأضاف أن إطلاق الموقعين يأتي من منطلق حرص الدائرة على مواكبة التطورات التقنية، والجهود الرامية لجعل مدينة دبي الأذكى عالمياً.

وأوضح الفلاسي أن الموقع الإلكتروني الخاص بإصابات العمل، يوفر معلومات حول استحقاق المصاب للتعويض، عن العجز الجزئي أو الكلي، أو الوفاة بسبب إصابة العمل أو المرض المهني، ويتضمن رسماً توضيحياً لجسم الإنسان، بحيث يوضع المؤشر على أي جزء من أجزاء الجسم، فيعطي الموقع خيارات لأنواع الإصابات التي يمكن أن يصاب بها الإنسان. وبعد الاختيار يحتسب الموقع قيمة التعويض الذي سيقدم للموظف عن الضرر الذي لحق به، بناء على القرار.

الدليل الإرشادي لقانون «إصابات العمل»

يتضمن الموقع الإلكتروني الخاص بإصابات العمل الدليل الإرشادي لقانون إصابات العمل الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، والدليل الإرشادي لهيئة الصحة في دبي، الذي تستند إليه اللجنة الطبية في دبي، لاحتساب إصابات العمل لموظفي حكومة دبي.

وتحرص دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على اتباع نهج مبتكر في تعزيز الاستثمار الأمثل في العنصر البشري المواطن، الذي يعد عماد التنمية المستدامة والنهضة الشاملة في الإمارات.

وتضع الدائرة على عاتقها مسؤولية حشد الطاقات البشرية، والنهوض بمنظومة العمل الحكومي، وإسعاد الناس.