الامارات | الرئيس الروسي يبدأ زيارة إلى الدولة الثلاثاء المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الروسي يبدأ زيارة إلى الدولة الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدأ رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين، الثلاثاء المقبل، زيارة دولة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبحث الرئيس الروسي، خلال الزيارة، مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وآليات تنميتها وتعزيزها في المجالات المختلفة، إضافة إلى مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وتأتي زيارة بوتين إلى الإمارات في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وقعها البلدان، خلال يونيو العام الماضي، لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.
- الزيارة تأتي في إطار
الشراكة الاستراتيجية
بين البلدين لتعزيز
التعاون والتنسيق
المشترك.
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