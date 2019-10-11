الامارات | طلب شهادة فقدان جواز سفر في دبي عبر «البلوك تشين»

شكرا لقرائتكم خبر عن طلب شهادة فقدان جواز سفر في دبي عبر «البلوك تشين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت القيادة العامة لشرطة دبي والنيابة العامة في دبي ومحاكم دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، مذكرة تفاهم لتطوير خدمة التقديم على شهادة فقدان جواز سفر، لتصبح عبر منصة «البلوك تشين» المشتركة بين جميع الجهات.

وتسهم المنصة الجديدة، التي ستطلق خلال النصف الأول من العام المقبل، في تقليص إجراءات التقديم على شهادة «فقدان جواز السفر» من ثماني إلى ثلاث خطوات.

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وتتمثل الخطوات الثماني السابقة في: تقديم الطلب ثم حصول المتعامل على رسالة فقدان، تليها ختم الرسالة خصوصاً من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وختم من محاكم دبي، ومن ثم ختم من النيابة العامة، ثم زيارة شرطة دبي للحصول على شهادة الفقدان، وبعد ذلك التقديم على جواز السفر من خلال السفارات، وأخيراً زيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لوضع ملصق الإقامة.

أما الخطوات الثلاث الجديدة، فهي: الحصول على شهادة فقدان جواز السفر من شرطة دبي، والتقديم على الجواز من خلال السفارات، وأخيراً زيارة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب لوضع ملصق الإقامة.

وقال النائب العام لإمارة دبي، المستشار عصام عيسى الحميدان، إن الخدمة الجديدة ستختصر الوقت المطلوب لتوثيق بلاغات فقدان جوازات السفر من أربعة أيام عمل إلى إنجازها خلال اليوم نفسه، ما ينعكس إيجابياً على المستفيدين من الخدمة، ويقلص الجهود المبذولة من الدوائر الأربع لإتمامها.