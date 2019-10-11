الامارات | نجم يتخطى كفّ البصر ويعمل مذيعاً ومنسّقاً في ملاعب كرة القدم

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم يتخطى كفّ البصر ويعمل مذيعاً ومنسّقاً في ملاعب كرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لم تمنع الإعاقة البصرية المواطن عبدالعزيز نجم من العمل في مجالات إبداعية متعددة وفريدة، ومواجهة الحياة بتحدٍّ كبير، فعلى الرغم من أنه كفيف فإنه يعمل مذيعاً في مؤسسة الشارقة للإعلام، ويقدم برامج تخصّ أصحاب الهمم.

ويعمل نجم أيضاً منسقاً إعلامياً في نادي الشارقة الرياضي، ويستعد في الوقت نفسه لإدارة المؤتمرات الصحافية للمدربين في النادي، كما يدرس القانون في جامعة عجمان، تمهيداً لدخول سلك المحاماة بعد التخرج.

وقف نجم بكل ثقة في المركز الإعلامي داخل نادي الشارقة قبل مباراة العين والشارقة، ضمن الجولة الثالثة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، الأسبوع الماضي، وكان يتنقل في المركز بشكل طبيعي دون الحاجة إلى مساعدة، وهو يشرف على عملية تسجيل الإعلاميين، ويمنحهم تذكرة الدخول إلى الملعب في منطقة سمنان.

وقال عبدالعزيز نجم وهو منهمك في أداء عمله بكل همّة ونشاط، لـ«الإمارات اليوم»: «بدأت مشواري مع نادي الشارقة في شهر يوليو الماضي، ووجدت تعاوناً كبيراً من الجميع، سواء من الصحافيين والإعلاميين، أو من فريق العمل الذي يعمل معي، وكذلك من إدارة النادي، وأعتبر عملي الحالي كأول موظف من أصحاب الهمم يعمل في نادٍ رياضي؛ تحدياً جديداً في هذا الميدان».

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وأضاف: «الإعاقة البصرية لم تمنعني من تحقيق حلمي في العمل بمجالات عدة، وعملي حالياً في النادي هو تسجيل الصحافيين والإعلاميين الذين يحضرون إلى النادي لتغطية المباريات المختلفة، وتزويدهم بالتذاكر، كما أنسق مع المذيعين الداخليين للمباراة، لمعرفة احتياجاتهم وتوفيرها لهم، حيث أتواجد في النادي يوم المباراة، وأنتظر لحظة قيامي بتقديم المؤتمرات الصحافية للمدربين».

وتابع «عملي في النادي جاء مصادفة رغم أني لم أكن أحضر في السابق مباريات الفريق، وسعيد لأنني أبدأ مشواري معه وهو في قمة انتصاراته حالياً»، مشيراً إلى أنه طالب في كلية القانون بجامعة عجمان، ويسعى للعمل في مجال المحاماة بعد التخرج، ويعتبر عمله في نادٍ رياضي مثل الشارقة تحدياً جديداً بالنسبة له.

ويعتز نجم، الذي يمارس مواهب أخرى كالشعر والتمثيل، بالفرصة التي منحه إياها مجلس إدارة نادي الشارقة لإثبات وجوده في هذا المجال، وتقديم كل ما هو مفيد.

من جهة أخرى، أكد عبدالعزيز نجم أنه متزوج، لكنه لم يُرزق بأطفال، مشيراً إلى أن لديه العديد من المبادرات المجتمعية الخاصة بأصحاب الهمم، من بينها مبادرة ستطلق غداً في مركز شباب عجمان، لافتاً إلى أنه حريص جداً على القيام بأي مبادرة من شأنها خدمة القضايا التي تخص أصحاب الهمم في مختلف المجالات.