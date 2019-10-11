الامارات | مذكرة تفاهم لدعم التوطين بين جامعة أبوظبي و«خدمة»

شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لدعم التوطين بين جامعة أبوظبي و«خدمة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جامعة أبوظبي وشركة «خدمة» مذكرة تفاهم لتعزيز سبل التعاون بهدف توفير فرص وظيفية للمواطنين ودعم التوطين، وتبادل الخبرات والمعارف من خلال برامج تدريبية وأكاديمية مشتركة.

وتتركز مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون، بما في ذلك تطوير برامج أكاديمية جديدة تعزز الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وبرامج استضافة الطلبة كمتدربين في شركة «خدمة»، إضافة إلى تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة، وتبادل المواد العلمية والمعرفية، وكذلك المشاركة في عقد ندوات وورش عمل نقاشية.

Advertisements

ووقّع المذكرة كل من مدير جامعة أبوظبي البروفيسور وقار أحمد، ورئيس مجلس إدارة شركة «خدمة» جاسم صالح بوصيبع.

وقال البروفيسور أحمد: «نعمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لضمان التعرف الى احتياجاتهم الحالية والمستقبلية وتلبيتها، من خلال تطوير واستحداث دائم لبرامج جديدة حاصلة على أهم الاعتمادات الأكاديمية والتصنيفات العالمية لتلبي الاحتياجات الجديدة والتطورات المتلاحقة في المنطقة والعالم».

وأوضح بوصيبع أن تمكين الشباب الإماراتي «يأتي في مقدمة أولوياتنا في شركة (خدمة)، حيث نكرس إمكاناتنا لدعم أهداف الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021 من خلال بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة».