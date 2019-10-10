مبدعو بريطانيا: جاكوار والمصور رانكين يتعاونان لتقديم فن مذهل

كشفت جاكوار يوم أمس الثلاثاء عن سلسلة من الصور المتقنة التي التقطها مصور الأزياء والتصاميم البريطاني الأيقوني؛ رانكين.

"غرف رانكين" تعاون خاص بين جاكوار ورانكين للاحتفاء بالتصاميم الممتازة والأداء الفريد في ثلاث سيارات صالون رياضية من جاكوار؛ XF وXE وسيارة Mk 2.

ومن أجل توصيل الإحساس بالأصالة والديناميكية البصرية، صمم رانكين ثلاث غرف استوديو مخصصة، كل منها مكسوة بما يعكس الشخصية الفريدة للسيارة التي يلتقط صورتها.

وفي تعليق على هذه الشراكة الفريدة، قال مدير التصميم في جاكوار جوليان تومسون:

"هذا التعاون مثالي تماماً بسبب جمعه لشغفنا بإنشاء تصاميم مبتكرة مميزة عن سواها، مع جرأة رانكين الخلاقة المعروفة عنه. طلبنا من رانكين أن يتجاوز الحدود المعروفة وينشئ مجموعة من الصور تجعل سياراتنا تبرز بشكل حقيقي."

وتُظهر الصورة الأولى، بعنوان "التحليق عالياً"، سيارة جاكوار XF، معبّرةً عن هندستها المتقنة وتصميمها الخارجي الجميل، من خلال استخدام مئات الطيور الورقية المصنوعة بشكل منفصل باللون البرتقالي المشرق، لتحقيق تباين لوني مؤثر مع طلاء السيارة المعدني المذهل.

أما الصورة الثانية، بعنوان "اختراق الضباب"، مخصصة لسيارة جاكوار XE، وتعكس الطابع الانسيابي والأناقة الطبيعية في هذه السيارة من خلال طبقات من الأغطية الشفافة المعدة بشكل خاص، والتي تدعم مظهرها رياح اصطناعية لإنشاء تيار هوائي يمكن التحكم به، وستنشر هذه الصورة في 15 أكتوبر 2015.

وأخيراً، يحمل العمل الفني الثالث عنوان "دراما الزمن الغابر"، وهي صورة نوستالجية تحتفل بالذكرى السنوية الستين لإطلاق سيارة جاكوار Mk 2، وسيتم نشرها في 21 أكتوبر.

وقال رانكين: "ليست من عادة علامات السيارات العالمية أن تقدم لك طلباً مفتوحاً لما يريدونه، ولكن ذلك هو بالضبط ما حصل هنا. أرادوا ثلاث صور جميلة تخطف الأبصار للاحتفاء بالسمات الأساسية لكل سيارة، وهذا كل شيء. إنه طلب الأحلام".

وتابع قائلاً: "مفهوم ‘الغرف‘ يقوم على إنشاء خلفية خاصة بكل سيارة – نسيج بصري مخصص يكون ممتعاً ويجعل من يشاهدونه يبتسمون. بالنسبة لي هذا هو ما يجعل كل سيارات جاكوار مختلفة عن سواها ومرغوبة، لهذا أتمنى أن أكون قد استطعت تحقيق المطلوب".