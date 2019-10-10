مختبرات كيما تنقل ملكيتها من DNV GL إلى CESI

-تعد شركة DNV GL من أكبر المصادر التي توفر خبراء الطاقة وموارد الطاقة المتجددة على مستوى العالم وأما الشركة الإيطالية لمختبرات الطاقة الكهروتقنية "CESI" فهي الشركة العالمية الرائدة في تقديم خدمات الاختبار والفحص والاستشارات الفنية ضمن قطاع الطاقة. وقد أعلنت الشركتان عن توقيع اتفاقية لنقل ملكية مختبرات كيما إلى "CESI". يشمل نقل الملكية مختبرات كيما وجميع الأنشطة المتصلة باختبارات القدرة العالية والجهد العالي وأعمال الفحص التي تؤديها كوادرها داخل مختبراتها في أرنهيم (هولندا) وبراغ (جمهورية التشيك) وكاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية). ومن المتوقع إتمام الصفقة بنهاية 2019 بناءً على الشروط المتعارف عليها لإنهاء الصفقات بما في ذلك موافقات الجهات المختصة.

تشمل مرافق كيما للاختبار والفحص أكبر مختبر للقدرة العالية في العالم والذي يشغل أعلى قدرة للدارات القصيرة البالغة 10,000 ميجا فولط أمبير وأول مختبر في العالم يستطيع اختبار المكونات الجهد العالي الفائق للشبكات العملاقة، فضلاً عن مختبر شبكات القوى "Flex Power Grid" وذلك لإجراء الاختبارات المتطورة على مقومات الشبكات الذكية. وستظل جميع كوادر الخدمات الاستشارية في كيما سابقًا على قوة العمل لدى DNV GL بما في ذلك جميع الخدمات الاستشارية وخدمات DNV GL للاختبار والتدقيق على أعطال القوى واختبار البطاريات واختبار زيوت المحولات واختبارات الشبكات الذكية.

وسوف تحصد كلاً من CESI وDNV GL فوائد جمة بمجرد الانتهاء من عملية نقل الملكية. وسوف تصبح CESI الشركة الرائدة عالميًا لإجراء الاختبارات المستقلة على المقومات التقنية المتطورة ضمن قطاع الطاقة لدى الجمع بين خبراتها الفنية المكثفة وقدرات مختبراتها وبين القدرات التي تتمتع بها مختبرات كيما. كما تستفيد DNV GL، لدى الانتهاء من تلك الصفقة، من طاقات ما يربو على 2000 من خبراء الطاقة وموارد الطاقة المتجددة من العاملين في مجال الطاقة على مستوى العالم بشكل أكثر تنظيمًا، وهو ما يتسنى قياسه بشكل أسرع خلال السنوات القادمة من أجل الوفاء بالاحتياجات المستقبلية السوقية والتقنية سريعة التغير مع استمرار عمليات الكهربة والتوقف عن التشغيل بالفحم في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، صرح Matteo Codazzi، الرئيس التنفيذي لشركة CESI، قائلاً: "سوف تمتلك CESI أكثر مختبرات الاختبار في العالم تطورًا في كل من هولندا وإيطاليا وألمانيا وجمهورية التشيك والولايات المتحدة، ومن ثم تستطيع تقديم خدمات اختبار وفحص من الطراز الأول لأغلب مرافق العالم وللجهات المصنعة لمقومات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض ضمن قطاع الطاقة على مستوى العالم." وأردف: "يمر قطاع الطاقة بمرحلة تحول كبير، وفي وضع كهذا تتغير احتياجات العميل باستمرار. ونعمل، من خلال الدمج بين مختبرات CESI وKEMA بما يشمله من خبرة مشتركة لكوادرنا الموهوبة، على إيجاد رائد السوق كجهة مستقلة لإجراء عمليات الاختبار والفحص في مجال الطاقة. وسوف تتمكن CESI وكيما سويًا من اكتساب وضع فريد لتقديم خدمات رفيعة المستوى لعملائنا في جميع أرجاء العالم للتعامل بصورة فعالة مع التحديات التي تواجههم في المرحلة الانتقالية التي يمر بها قطاع الطاقة."

كما صرح Ditlev Engel الرئيس التنفيذي لشركة DNV GL قائلاً: "يسرنا، بعد مراجعة وافية لاستراتيجيتنا المتعلقة بمختبراتنا في عام 2018، أن نعثر على مالك متميز لمختبرات كيما. وأدرف: "سوف نواصل، من خلال أعمال DNV GL للطاقة، التركيز على الخدمات المتطورة والرقمية في أغلب الأحوال والتوسع فيها فيما يتعلق بالخدمات الاستشارية وخدمات الاختبار والفحص بما يساعد عملائنا في التعامل مع النمو غير المسبوق في تخزين طاقة الرياح والطاقة الشمسية ودمجهما بشبكات توزيع الكهرباء." وأضاف: "وقد استطعنا خلال السنوات الأخيرة، وفق هذه الاستراتيجية، شراء شركات كبرى تمتلك خبرة فنية في المنصات الرقمية ووحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وشبكات الكهرباء، كما استثمرنا في مبادرات ابتكارية واعدة مثل "Instatrust" وهي سوق رقمية لاتفاقيات شراء الطاقة المتجددة فضلاً عن "Smart Cable Guard" وهي خدمة رقمية لرصد أعطال شبكات القوى المأمونة. وسوف نواصل مسيرتنا على هذا الدرب لتحقيق النمو والتوسع في تقديم خدماتنا الاستشارية وخدمات الاعتماد ومنح الشهادات."