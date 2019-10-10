رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس فيجي باليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة جيوجي كونوسي كونروت رئيس جمهورية جزر فيجي وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس جيوجي كونوسي كونروت.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي خوسايا فوريكي باينيماراما رئيس وزراء جمهورية جزر فيجي.