مجموعة ترانس جارد تكتسي اللون الوردي في شهر أكتوبر

هل شاهدت حافلة وردية تجوب شوارع دبي؟ إنها مبادرة مجموعة ترانس جارد، الرائدة على مستوى الإمارات في مجال تعهيد ودعم الأعمال، احتفالاً بشهر التوعية بسرطان الثدي، وذلك بطلاء إحدى حافلات النقل الخاصة بها باللون الوردي والتجول بها في شوارع دبي للتعريف بهذه الحملة الصحية التوعوية.

وفي هذا الصدد أدلى غريغ وارد، المدير التنفيذي لمجموعة ترانس جارد بتصريح جاء فيه: "تحظى صحة ورفاه موظفي شركتنا، التي يعمل لديها 70,000+ موظفاً، بأهمية بالغة لدينا، وهذا ما يجعلنا نقدم برامج رفاهية صحية تناوبية ثابتة في مساكن الموظفين وفي المقر الرئيسي للشركة. فنحن نعمل، من خلال حملة توعية تشمل مساكن الموظفين والموظفات، فضلاً عن عدد من الفعاليات التنشيطية الخاصة بموظفات ترانس جارد، على القيام بدورنا في تثقيف جميع موظفينا بشأن أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي وسبل الوقاية منه ومعالجته."

إضافة إلى حملة الحافلة الوردية، تنظم مجموعة ترانس جارد جلسات توعية تثقيفية داخلية لموظفيها في المقر الرئيسي وفي مواقع العمل المختلفة طوال شهر أكتوبر بهدف تركيز الضوء على هذه المبادرة. وتتضمن هذه "الحفلات الوردية" جلسات توعية تترافق مع ليلة أفلام كوميدية في مكاتب ترانس جارد ومساكن موظفيها؛ كما تحمل الحافلات الوردية أطباء متطوعين من المظلة للتأمين الصحي في دبي، ومن مركز أستر كلينيك، وأيه إكس ايه للتأمين، ومستشفى ميدور، ومستشفى إن إم سي، ومستشفى الدكتور سليمان الحبيب، ومستشفى زليخة لكل فعالية، حيث تختتم الأمسية بجلسات توعوية وفحوص صحية.

من جهة أخرى، جاء على لسان لينا تير لاري، مديرة شؤون التسويق والمسؤولية الاجتماعية بشركة ترانس جارد قولها: "وفي حين أن جلسات التوعية الصحية بشأن العديد من المواضيع متوفرة بانتظام في مختلف مساكن موظفي الشركة ومكاتبها، فقد أردنا هذا الشهر أن ننشر الوعي ليس بين موظفي ترانس جارد فحسب، بل بين سكان دبي ككل. ولعل سرطان الثدي من المواضيع التي يصعب نقاشها، لاسيما في هذه المنطقة وخاصة بين قوى عاملة غالبيتها من الرجال. لذلك فإننا نأمل، من خلال تحويل إحدى حافلاتنا المنتظمة إلى محفز لفتح هذه الأحاديث الأنثوية، أن نفتح نقاشات صحية هامة بين الأزواج والزوجات والأبناء والأمهات والإخوة والأخوات – داخل شركتنا وفي طرقات إمارتنا التي هي بيتنا ووطننا."

وسيتم إبراز هذه الحملة أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بترانس جارد عبر هاشتاغ #tgpinkbus.

نبذة عن مجموعة ترانس جارد

تأسست مجموعة "ترانس جارد، التابعة لمجموعة الإمارات ومجموعة الحيل القابضة، عام 2001، ويصل عدد العاملين لديها إلى قرابة 70,000 موظف. وتعتبر "ترانس جارد، التي تقدم حلولاً مرنة لكافة احتياجات التوظيف في دولة الإمارات، أكثر الخبراء موثوقية على مستوى المنطقة في مجال الأمن، وإدارة المرافق، وخدمات الأموال النقدية، وتأمين الموظفين المكتبيين، وغير ذلك الكثير. وتتمحور خبرات ترانس جارد، التي بلغت إيراداتها السنوية حوالي 2.8 مليار درهم في السنة المالية 2018-2019، حول توفير الموظفين المناسبين لعملائها في الزمان والمكان اللذين تحتاج فيهما إليهم تماماً. لمعرفة المزيد عن الطرق العديدة التي تساعد بها ترانس جارد الأعمال والشركات على النمو في الإمارات، يرجى زيارة موقعها الإلكتروني www.transguardgroup.com.

*المصدر: "ايتوس واير"