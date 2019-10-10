"سرْك" تقدم باقات جديدة بأسعار تناسب جميع المستخدمين في أبو ظبي

أطلقت شركة "سرْك"، أول مشغل للدراجات الكهربائية المعتمد في الشرق الأوسط، مجموعة من الباقات التي تناسب الاحتياجات المختلفة للمتنقلين في أبوظبي. تتماشى هذه الباقات الجديدة مع رؤية "سرْك" في توفير رحلات آمنة، ومستدامة وبأسعار بمتناول الجميع ابتداءً من 3 دراهم لكل رحلة تجعلها وسيلة النقل الامثل للجميع للوصول الى وجهتهم بكل يسر ومن دون تاخير.

وصرح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سرْك" في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جايديب دانوا "هدفنا من هذه الباقات هو توفير الثقة في الاختيار والسعر المناسب للمستخدمين في أبو ظبي ، حتى يتمكنوا من وضع ميزانية شهرية لتكاليف التنقل بالدراجات الكهربائية من "سرْك". أما بالنسبة للمستخدمين الباحثين عن المتعة، نقدم أيضاً تذاكر غير محدودة لجولات الدراجات، حتى يتمكنوا من اكتشاف والتعرف على معالم أبوظبي".

تتيح الباقات الشهرية الاستفادة القصوى للمستخدمين الدائمين، حيث تتميز بخيار 150 دقيقة مقابل 100 درهم إماراتي (33٪ خصم)، 400 دقيقة مقابل 200 درهم إماراتي (خصم 50٪)، أو 1000 دقيقة مقابل 300 درهم إماراتي (خصم 70٪)، وفتح قفل الدراجات الكهربائية مجاناً لعدد غير محدود من الرحلات. وتوفر باقة "سرْك" الشهرية ذات ال 1000 دقيقة، ما يعادل 100 رحلة، أي 3 دراهم لكل رحلة، وأكثر من 30 دقيقة يومياً، وهو ما يكفي لرحلة يومية ذهاباً وإياباً تتراوح من 3 إلى 4 كم لكل اتجاه.

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في تجربة باقة أصغر قبل الاشتراك الشهري، يمكنهم الاختيار بين باقتين أسبوعيتين، إما 75 دقيقة مقابل 50 درهم إماراتي (33٪ خصم) أو 200 دقيقة مقابل 100 درهم إماراتي (خصم 50٪)، وفتح قفل الدراجات الكهربائية مجاناً لعدد غير محدود من الرحلات.

يحظى المستخدمون الباحثون عن المتعة بخيار تذاكر الركوب غير المحدودة من "سرْك"، بما في ذلك تذكرة الساعة الواحدة مقابل 40 درهماً إماراتياً (33٪ خصم)، وتذاكر لمدة ساعتين مقابل 60 درهماً إماراتياً (50٪ خصم)، وتذكرة يومية لمدة 24 ساعة بسعر 100 درهم (96٪ خصم).

وأضاف دانوا " تعزز "سرْك" من خلال طرح هذه الباقات والحزم، موقعها كخيار النقل الأكثر تميزاً والأقل كلفة للانتقال من نقطة إلى أخرى في أبوظبي. كما أن دراجاتنا الكهربائية المصممة خصيصاً للمنطقة تعمل على تخفيف الازدحام والتلوث، وتوفر الوقت لتساعد سكان أبوظبي".

تعمل "سرْك" حالياً في منطقة الكورنيش، ودانة أبوظبي، والبطين، وجزيرة الريم في أبوظبي، وتقدم وسيلة نقل مريحة وآمنة ومستدامة وبأسعار معقولة للمقيمين والزوار، الذين يرغبون في رؤية المدينة من منظور مختلف. يمكن شراء الحزم والباقات عبر الإنترنت على الموقع http://shop-uae.circ.com أو ببساطة من خلال تطبيق "سرْك" على الهواتف المحمولة.