هواوي تطلق أحدث شبكات بيانات الجيل الخامس لدعم أعمال شركات الاتصالات

على هامش مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية، أعلنت شركة هواوي، الشركة العالمية الرائدة في توفير البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، عن إطلاق شبكة بيانات الجيل الخامس المبتكرة الأولى من نوعها في المنطقة، وهي شبكة جديدة قابلة للتطوير عبر تقنية الجيل الخامس تعمل على الارتقاء بعملية تخزين البيانات وتمريرها وتحليلها وفق أعلى المعايير، بما يدعم أعمال مشغلي الاتصالات ويمكنهم من الاستفادة القصوى من البيانات الضخمة المتاحة على شبكات الجيل الخامس التي باتت أمراً واقعاً اليوم.

يعد نقل البيانات من أهم الخدمات في مجال الاتصالات، ومع تقدّم عمليات التحول الرقمي، تُخزن بيانات ضخمة في أنظمة عمل شركات الاتصالات من أجل دعم مختلف الخدمات المقدمة للعملاء وفي مقدمتها خدمات الفوترة وإدارة علاقات العملاء ووظائف الشبكات الافتراضية وخدمات القيمة المضافة وغيرها. ثم تتحول هذه البيانات من أنظمة الإنتاج إلى أنظمة التحليل، ليتم استخراج المعلومات المطلوبة من هذه البيانات الضخمة بالتوافق مع احتياجات المشغل عن طريق أنظمة ذكاء الأعمال وأنظمة تحليل البيانات الضخمة. بعد ذلك يتم استخدام المعلومات لتطوير أنظمة العمل المختلفة الخاصة بالإنتاج أو تقديم خدمات بيانات خارجية. وقد استخدمت شركات الاتصالات الطرق الرقمية لأكثر من 20 عاماً، وكانت معدلات الرقمنة في هذا المجال أعلى بكثير من المجالات الأخرى. ومع ذلك، كانت أنظمة إنتاج البيانات وتحليلها لدى هذه الشركات تخزن البيانات على مدار التاريخ في أدوات تخزين منفصلة، مما يجعلها معزولة نوعاً ما وغير قابلة للمشاركة والاستفادة القصوى منها كما هو الحال في الشبكة الجديدة المبتكرة من هواوي.

وتوفر شبكة البيانات الجديدة من الجيل الخامس التي ابتكرتها هواوي حلولاً لهذه التحديات تماشياً مع تلبية المتطلبات الحالية لنقل كميات هائلة من البيانات إلى أنظمة مختلفة داخل نطاق الإنتاج في شركات الاتصالات. وتعد شبكة البيانات من الجيل الخامس حلاً متكاملاً وذكياً، حيث يرفع كفاءة الوصول للبيانات والتحليل الموحد دون استنزاف الموارد. كما يعمل على تحسين استخدام تقنيات التخزين بنسبة 30 بالمائة مع تسريع تشغيل خدمة البيانات إلى 5 دقائق فقط، بعد أن كان ذلك يستغرق 6 ساعات في السابق. ويمكن للعملاء استخدام شبكة البيانات من الجيل الخامس لدمج أنظمة التخزين والتحليل في الشبكة العاملة، والتخلي عن بنية أدوات التخزين المنفصلة، مع تحسين كفاءة تخزين البيانات وتحليلها، وتقليل التكلفة الإجمالية للشبكة بالكامل.

متحدثاً عن طرح الشبكة الجديدة، قال السيد كودي وانج، المدير العام لتقنية المعلومات في مجموعة أعمال "هواوي كارير" لشبكات الاتصالات في هواوي الشرق الأوسط،: "مع تطور شبكات الاتصالات إلى الجيل الخامس واستمرار عملية التحول الرقمي، تحتاج أعمال وخدمات شركات الاتصالات إلى تحديث أنظمة تخزين البيانات وتجاوز مرحلة أدوات التخزين المنفصلة في عصر الجيل الخامس. وبناء على ذلك، تم تصميم شبكة البيانات من الجيل الخامس من أجل تطوير أنظمة تخزين البيانات وتوفير مزيد من الأنظمة الملائمة لشركات الاتصالات بحيث تدعم خططهم واستراتيجيات أعمالهم التي تستهدف الارتقاء بالخدمات، وذلك باستخدام نظام إدارة التخزين الجديد الذكي المتطور من هواوي".

يذكر أنه تم إطلاق الشبكة الجديدة المبتكرة في جناح هواوي بمعرض جايتكس بحضور طيف واسع من ممثلي شركات الاتصالات والمعنين بشبكات الجيل الخامس. وقد شهدت مشاركة هواوي في الدورة الحالية من جيتكس عرض أحدث المنتجات والحلول، بالتزامن مع إعلانها عن عدد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة مع مشغلي الاتصالات والهيئات الحكومية والمؤسسات، وناقشت من خلال مؤتمرات وفعاليات سبل التعاون مع العملاء من جميع أنحاء المنطقة من أجل بناء النظام الإيكولوجي للجيل الخامس والذكاء الاصطناعي في المنطقة لتطوير الحلول التي تلبي متطلباتهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وتشارك هواوي في معرض "جيتكس 2019" برعاية مجموعة من شركائها الرئيسيين، وتشمل قائمة الجهات الراعية "جاب" (GAPP) و"ريدنجتون" (Redington) كرعاة ماسيين، و"إنتبربرايز سيستمز" (Enterprise Systems) و"أوكتا ألفا" (Octalpha) كرعاة ذهبيين.