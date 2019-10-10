تخريج دفعة من المسعفين وتنظيم محاضرة عن استشراف المستقبل

قامت مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف ممثلة بإداره التدريب والتعليم المستمر بتخريج الدفعة الثانية من المسعفين الجدد لعام 2019 حيث اجتاز الخريجون التدريبات النظرية والعملية في البرامج المتخصصة في مجال الإسعاف الطارئ وتم تدريبهم على المهارات والمعدات الإسعافية تمهيدا لإلحاقهم بالعمل في المناوبات الميدانية .

و قام طالب غلوم طالب مدير إدارة التدريب والتعليم المستمر بتسليم شهادات التخرج للمسعفين الجدد واستمع اليهم حيث تحدثوا عن مخرجات الدورة التدريبية المتقدمة في العمل الميداني واهمية مراعاة حالات المرضى والمصابين مع الرقي بالسمعة المؤسسية وجودة الخدمات والتعامل بكل احترافية واحترام مع المرضى و مدى استفادة المسعفين والمسعفات من البرنامج التدريبي المكثف

ووجه مدير ادارة التدريب والتعليم المستمر طالب غلوم طالب لهم بعض الإرشادات العامة لهم وتمنى لهم التوفيق في حياتهم الوظيفية

من ناحية اخرى قدم فريق استشراف المستقبل في مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف محاضره توعويه عن استشراف المستقبل للموظفين الاداريين والميدانيين استعرض خلالها ابرز التوجهات المستقبليه الحديثه بهدف تعزيز الثقافه المؤسسية والتفكير المستقبلي في مجالات العمل المختلفه .

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