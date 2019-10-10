الامارات | ستينية تستعيد بصرها بعد ثلاث سنوات المرض

شكرا لقرائتكم خبر عن ستينية تستعيد بصرها بعد ثلاث سنوات المرض والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعادت مريضة إفريقية تدعى هيلين دوروثيبريستون، 62 عاماً بصرها في عينها اليسرى بعد مرور ثلاثة سنوات على إصابتها بالعمى نتيجة تعرضها لسكتة في العين، حيث تمكن فريق من الأطباء المختصين في مستشفى رأس الخيمة من إعادة البصر للمريضة عبر عملية ليزر وعدد من الحقن العلاجية في العين.

وقال الأخصائي في طب العيون في مستشفى رأس الخيمة، الدكتور موهيت جين، إنه فور وصول المريضة للمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة اكتشف الأطباء وجود نزيفاً في جميع أرباع شبكية العين جراء انسداد تدفق الدم إلى العين، ما تسبب في فقدان المريضة لبصرها.

وأوضح أنه تم تشخيص إصابتها بانسداد الوريد الشبكي المركزي أو ما يعرف بسكتة العين حيث كانت شبكية العين مصابة بتورّم كبير يظهر الجزء المركزي من اللطخة الصفراء متورماً بمقدار 464 ميكرون، علماً أن الحجم الطبيعي هو 250 ميكرون.

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وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراء المناسب لمنع تفاقم الورم وإصابتها بالفقدان الدائم للبصر أو اصابتها بارتفاع ضغط العين إلى مستويات خطيرة يصعب علاجها.

وأشار إلى أن سكتة العين لا تترافق عادةً مع أي أعراض أو آلام، فإن أي شعور بالألم أو الضغط في العين المصابة يعني وجود خلل ما قد يتحول إلى فقدان مفاجئ للبصر، وتابع أنه تم علاج المريضة بحقن طبية وتم إجراء عملية ليزر للشبكية في ثلاث جلسات تفصل بين كل منها مدة أسبوع.

وأضاف أن المريضة تحسّنت حالة الصحية بشكل ملحوظ بعد بضعة أشهر من العلاج ونظراً لاحتمالات الإصابة بورم متكرر في شبكية العين على المدى الطويل تم تكرار حقن العين كلما استدعت الضرورة، وقد أصبحت حالة المريضة مستقرة وتتمتع بحاسة بصر جيدة.

