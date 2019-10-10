

المملكة تستضيف أول بطولة تنس للمحترفين تحت مسمى "كأس الدرعية للتنس" ضمن فعاليات "موسم الدرعية"



تستضيف المملكة في الفترة من 12 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2019 بطولة التنس للمحترفين تحت اسم " كأس الدرعية للتنس" والذي تم الإعلان عنه خلال حفل تدشين الإعلان الرسمي عن " موسم الدرعية" والذي أقيم الأحد الماضي 6 أكتوبر بحي الطريف بالدرعية التاريخية، وينطلق في الفترة من 22 نوفمبر إلى 21 ديسمبر.



وستشهد البطولة مشاركة ثمانية من أبرز نجوم العالم في هذه اللعبة الشهيرة وبجوائز تصل إلى 3 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر بميدان الدرعية الذي تقوم الهيئة العامة للرياضة على إنشاءه في الدرعية ليحتضن أكثر من 15 ألف متفرج، وستقام البطولة التي تأتي ضمن فعاليات موسم الدرعية بنظام إقصاء المغلوب على ثلاثة أدوار (ربع نهائي – نصف نهائي – نهائي).



وبهذه المناسبة قال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة: "هدفنا واضح وهو أن نساهم بتحقيق أهداف القطاع الرياضي التي تم تحديدها في رؤية المملكة 2030، لتصبح المملكة وجهة رئيسيّة للسياح الرياضيين حول العالم من خلال استضافة أبرز الأحداث الكبرى وبمختلف الرياضات".

وأضاف سموه: "كأس الدرعية للتنس سيستضيف أبرز وأفضل لاعبي التنس في العالم هنا بالمملكة وفي ميدان الدرعية الذي يتم إنشاءه خصيصا لاستضافة هذه الفعاليات العالمية، كما نأمل أن يكون هذا الكأس خبرا سارا لجماهير هذه الرياضة العالمية في المملكة، وحافزا للاعبي التنس السعوديين للتطوّر أكثر في اللعبة والمنافسة عالميا في المستقبل".

وستشهد البطولة مشاركة أربعة لاعبين وهم النجم السويسري "ستانيسلاس فافرينكا"، الفائز بثلاثة ألقاب جراند سلام وميدالية ذهبية أولمبية وفوز رائع بكأس ديفيس، والنجم الصاعد والحاصل على الترتيب الرابع عالميا "دانييل ميدفيديف" والذي عاش عاما مذهلا في عام 2019 بتحقيقه لثلاثة ألقاب، وكان وصيف رافائيل نادال في نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في سبتمبر. كما سيشارك أيضا اللاعب الإيطالي "فابيو فونيني"، المصنف رقم 12 عالمياً وأول إيطالي يحصد لقب بطولة ATP Masters 1000 هذا العام في مونتي كارلو، بالإضافة إلى النجم البلجيكي "ديفيد جوفين" الذي وصل سابقا إلى المركز السابع عالمياً، فيما سيتم الإعلان قريبا عن أسماء اللاعبين الأربعة الآخرين والذين سيكونون مفاجأة سارة للجمهور السعودي.

من جهته، قال بيتر مايكل ريتشيل، الشريك الإداري لمجموعة بازل الرياضية: "ستكون عيون عالم رياضة التنس متوجهة نحو المملكة العربية السعودية في ديسمبر لتواجد أكبر نجوم التنس العالمين الذي سيتنافسون على حصد لقب كأس الدرعية للتنس لأول مرة على الإطلاق في المملكة، ونظرا لأن الدرعية تعد أحد مواقع التراث العالمي المدرجة في قائمة اليونسكو، فإن موقع ميدان الدرعية في هذه المنطقة التاريخية سيضيف الكثير إلى جمالية البطولة وحماسها وسيعزّز التجربة الممتعة التي سيعيشها زوّار موسم الدرعية".

هذا وسيتم طرح تذاكر "كأس الدرعية للتنس" يوم 26 أكتوبر على الموقع الرسمي لموسم الدرعية: www.diriyahseason.sa ، كما سيتمكن السياح الأجانب من الحصول على التأشيرة السياحية لزيارة المملكة والاستمتاع بالأجواء الخلابة في المملكة وحضور فعاليات موسم الدرعية من خلال زيارة الموقع www.visitsaudi.com

يذكر أن "كأس الدرعية للتنس" تعتبر واحدة من الرياضات العالمية الأربعة التي سيستضيفها موسم الدرعية إلى جانب "فورمولا إي الدرعية"، ونزال الدرعية التاريخي على لقب الملاكمة للوزن الثقيل بين أندي رويز جونيور وأنتوني جوشوا، ومهرجان الدرعية للفروسية، إضافة إلى العديد من الفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة والمتعددة.