رسمياً...إعلان قرعة دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت

تحت رعاية مجلس الإمارات للكريكيت، وتمثيل رسمي من مجلس أبوظبي الرياضي، وحضور مؤسس ورئيس دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت، بالإضافة إلى مالكوا الفرق، تم الإعلان أمس بمؤتمر صحفي عقد في فندق جي دبليو ماريوت ماركيز بدبي، في جو احتفال كرنفالي تم الكشف خلاله عن كأس البطولة، عقب إعلان قرعة دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت وتحديد المواجهات بين الفرق الثمانية المشاركة، ليكون عنوان البطولة التنافسية والإثارة، علي أرض استاد زايد للكريكيت، وسط حضور جماهيري غفير منتظر في حفل افتتاح البطولة في 14 نوفمبر القادم والذي يحييه كوكبة من نجوم بوليود وسط حضور بعض اللاعبين الدوليين، وعلى أن تنطلق أولي مباريات البطولة في 15 نوفمبر .

وقد أسفرت القرعة عن وقوع الفرق الأربعة الجدد الذي يشاركون في البطولة للمرة الأولي بالمجموعة الأولي، لتأتي المجموعة الثانية بالإثارة التي تشعل المنافسة على لقب بطل الدوري بين الفرق التي شاركت بالبطولة في نسختيها الماضيتين .

ليكون مجموع البطولة 9 مباريات، علي مدار 10 أيام متصلة مليئة بالإثارة والتكاتف والتقارب الذي يجمع الجالية الآسيوية خاصة، وبعض المحبين للعبة من الجاليات المتعددة عامة، على أرض أبوظبي – عاصمة الرياضة في الشرق الأوسط-.

وقال شاجي الملك، رئيس ومؤسس دوري أبوظبي تي 10 الدولي للكريكيت "أنا سعيد بهذا التواجد المشرف من الجهات الحكومية الداعمة والمنظمة بجانب الجهات الخاصة المعنية والمحبة للرياضة الأولي في قارة آسيا، وأتمنى للفرق المشاركة حظاً سعيداً ودورة أكثر إثارة في أبو ظبي - موطن تي 10 الجديد، ومع الانتهاء بنجاح من قرعة الفرق، أصبحنا الآن على استعداد للمرحلة التالية وهي مسودة اللاعبين المثيرة التي سيتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل عندما تلتقط جميع الفرق لاعبيها لإكمال توليفة الفريق"

وأضاف شاجي قائلاً "سيشهد دوري أبوظبي تي10 الدولي، أداء مرصع بالنجوم في يوم الافتتاح من قبل كبار الفنانين في بوليوود الذين سيبهرون الجماهير، على ملعب زايد للكريكيت في أبو ظبي، في 14 نوفمبر 2019، على أن تشهد البطولة النهائي الكبير في 24 نوفمبر 2019".

وقال مات باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي للكريكيت بمجلس أبوظبي الرياضي "هذا معلم هام آخر من استعداتاتنا لاستضافة الافتتاحية وانطلاق البطولة، وبعد اكتمال قرعة الفرق، يمكننا الانتقال بسرعة إلى جدول المباريات وتنفيذ حملة ترويجية واسعة النطاق، لتكون شاهداً على بناء الزخم الرياضي نحو أبو ظبي، والتي ستضيف بعداً جديداً للعبة الكريكيت، ونحن جميعا متحمسون لأن نكون جزءاً من هذه الرحلة الرائعة ".

وقد أعرب مالكوا الفرق الثمانية، عن سعادتهم بنتائج القرعة وأنهم بالإضافة إلى المنافسة للحصول على كأس البطولة، يعملون بكل جهد مع الجهات المعنية والمنظمة، لإقامة كرنفال يقرب الجماهير من بعضها البعض، على أرض الإمارات الحبيبة.