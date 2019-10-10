دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تدشن خدمة بوابة المطورين العقاريين

أطلقت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة خلال مشاركتها الفاعلة في معرض "أسبوع جيتكس للتقنية 2019 " ضمن جناح حكومة الشارقة، مشروع "بوابة المطورين العقاريين" الذي يهدف إلى خدمة المستثمرين والمطورين العقاريين في الإمارة الباسمة.

ويتضمن المشروع إنشاء بوابة خاصة للمستثمرين والمطورين العقاريين عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، تقدم من خلاله جميع الخدمات المتعلقة بتسجيل المشاريع العقارية ومتابعتها، وتصديق عقود البيع المبدئية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة لعملائها مما يساهم في توفير الوقت والجهد والمال على المستثمرين.

كما تم خلال الحدث نفسه إطلاق الموقع الإلكتروني للدائرة بتصميم جديد مميز يواكب متطلبات التطور الذي طرأ على قطاع التقنية ويوفر منصة تجمع كافة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الدائرة لمختلف شرائح المتعاملين من الملاك والمطورين والوسطاء العقاريين.

وقال سعادة عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة خلال حفل إطلاق المشروع في معرض أسبوع جيتكس للتقنية2019 "ان الابتكار في العمل الحكومي نهج قيادتنا لإسعاد الناس، وهو يتطلب معايير تميز جديدة، وطرقاً مبتكرة للعمل، تتوافق مع توجهات الحكومة في تحقيق الرفاه والازدهار لكافة سكان الإمارة، ومن هنا جاءت فكرة مشروع "بوابة المطورين" الذي تم تصميمه وتطويره بالكامل من قبل موظفي الدائرة، من أجل تعزيز التواصل مع المستثمرين، وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل الدائرة لقطاع الأعمال، وذلك ضمن جهودنا الرامية إلى الارتقاء بنوعية وشكل الخدمات التي نقدمها للعملاء بكافة أنواعها، وبما يدعم استراتيجية الدائرة نحو التحول الرقمي لخدماتها.

Advertisements

وحضر حفل الإطلاق كل من الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وسعادة المستشار سلطان علي بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي، سعادة عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، والمستشار حميد العبار مستشار دائرة التسجيل العقاري.

وعن " بوابة المطورين العقاريين " قال عبيد عبد الرحمن المظلوم مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في الدائرة "ان فكرة المشروع جاءت من خلال المتابعة الدقيقة لواقع العمل، حيث تبين لنا الحاجة الماسة لإيجاد حلول ذكية بديلة تستخدم أفضل ما توصلت إليه التقنية لمواكبة حاجة العملاء وتحقيق رغبتهم في الحصول على خدمات مميزة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف عبيد المظلوم "ان المشروع يهدف إلى تعزيز الثقة بالسوق العقاري في الإمارة، وإحداث نقلة نوعية فيه باستخدام أنظمة عمل ذكية بالكامل، توفر للمستثمرين والمطورين قيمة حقيقية مضافة، وتضمن لهم الاستفادة من الخدمات العديدة التي تقدمها الدائرة لعملائها باعتماد نظام إلكتروني واحد، يختصر الوقت والجهد على الجميع، ويحقق سعادة ورضا المتعاملين".