نصٌّ مُشوّه*



يا ممسكَ ناركَ من وَلَهٍ.. يا سارقَ مائكَ عن طمعٍ..يا فاتحَ أشيائكَ مثل المرمى ..قد أيقنتَ الآن بأنّ سواليف العمرِ حصيدةْ..!

تغريكَ النسوةُ في كلّ مدينةِ قهرٍ..تركضُ خلفَ اللقمةِ..واللقمةُ غيرُ اللقمةِ..أنتَ تريدُ الوطنَ الأكبرَ و الفيزونَ..تريدُ الطهرَ الثوريَّ وألفَ امرأةٍ..وتريدُ (الهشَّ النشَّ) ومعه فلافلْ..

تتمنى أن (تتوزرن)..أن يفتح بابَ السيارةِ (عبدو)..أنت خسرتَ (التشخيص) ؛ لماذا ما زلتَ تجادلُ في حقّكَ أن تترفل..فالأرفلُ ليس يراك سوى نافلةِ العيشِ..فأمّكَ ضائعةٌ وأبوكَ على قارعة الذلّ يبيعُ العلكةَ..ما هذا المجدُ وما هذا الشوقُ وما هذا المتسامي فيكَ..؟!

النسوةُ حولَكَ فاشمطنا الآن قصيدةْ..تتوسّدُ فيها أفخاذ المجدِ المتلاشي ..فصدور العزّ طريدةْ..ونهودُ أمانيكَ توبِّخُ ما فيكَ وتجعلُ ألحانَكَ ناشزةٌ..هذي ألحانُ العمرِ وهذا العمرُ سواليفُ حصيدةْ..!

خذْ أوراقكَ..أختامكَ..طابورَكَ..خذْ أسماء حبيباتك.. وزرائكَ؛ نوّابِكَ..وكلّ رسولٍ جاءكَ في الحلم ليوقظ فيك الدهشةَ..خذْ كهربةً ؛ ورعوداً ..خذْ من أثر (الماما) سيلَ لعاب..خذْ خبّة علكة من (باباك)..وخذْ أغطيةً للبردِ..وغادرْ..واصنعْ كوخاً وحصيرةْ..وتفاصيلُ صغيرةْ..جمِّعْ أشياءكَ في شيءٍ ..وتظاهرْ أنّ المتبقّي من عمرِكَ أكثرُ ممّا فات ..تلاخمْ مع نفسِكَ..وابدأْ صرختك الكبرى..

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