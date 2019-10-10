استضافت "سيسكو" مجموعة أطفال من طلبة المدارس في جلسة قراءة ممتعة ومفيدة في إطار جهود الشركة لإذكاء مستوى الوعي لدى الأجيال الصغيرة بالاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت.

واستمتع الطلبة من المرحلتين السابعة والثامنة بهذه الجلسة حيث استمعوا بشغف كبير إلى الكاتبة تمارا كلارك التي سردت لهم قصة من تأليفها خاصة بالأطفال بعنوان "سوبر سيرفر" (أو المتصفح الخارق). وتروي القصة مغامرات "والي" وهو طفل في الخامسة من عمره لديه شغف مزدوج باللعب على الشاطئ وتصفح شبكة الإنترنت.

واستكشف الأطفال من خلال مغامرات والي طرق التعامل مع مختلف المسائل التقنية التي قد تصادفهم أثناء تصفح الإنترنت كظهور النوافذ المنبثقة والتنمر عبر الإنترنت، إلى جانب شرح القواعد المهمة والأساسية لحماية خصوصية المستخدم. وعند اختتام جلسة القراءة، حصل الطلبة الـ 27 المشاركون على نسخة خاصة بهم من القصة كهدية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الحملة التي تنظمها "سيسكو" لضمان توفير اتصال آمن بالإنترنت للمستخدمين من خلال تعزيز المعارف ورفع مستوى التوعية بالإجراءات الأساسية لحماية الأمن الإلكتروني وتعزيز سلامة تصفح الشبكة. واليوم أصبح استخدام الإنترنت محورًا رئيسيًا في حياة الشباب والأطفال بكافة جوانبها، لذا تحرص "سيسكو" على توفير كافة الأدوات والمعارف للمستخدمين من كافة الفئات العمرية لحمايتهم وتحصين أمنهم عند الاتصال بشبكة الإنترنت.

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كانت هذه تفاصيل خبر جناح سيسكو يشهد جلسة قراءة للأطفال في إطار حملتها التوعوية حول التصفح الآمن للإنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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