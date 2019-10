جيمس للتعليم تتعاون مع نخبة من مزودي خدمات التعليم لإطلاق خدمة التوجيه الجامعي والمهني "طريقي إلى...

تعاونت مجموعة "جيمس للتعليم" وبرنامج "يوني كونكت" التابع لها مع "طريقي إلى الجامعة" (My Path to Uni)، التحالف الجديد لمزودي خدمات التعليم عالي الجودة الذي يوفر للطلاب موارد التوجيهات والإرشادات شخصياً وعبر الإنترنت حول دراسة الجامعة والحياة المهنية. وتعد الخدمة أول مصدر من نوعه في المنطقة يوفر للطلاب وجهة موحدة للوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات والأدوات اللازمة لتحقيق النجاح والتفوق على الصعيدين الأكاديمي والمهني وفقاً للإحتياجات الفردية للطالب والمسار الأنسب له.

وعلاوة على توفير الدعم الإفتراضي عبر الموقع الإلكتروني www.mypathtouni.com، يتواجد البرنامج في "أكاديمية جيمس ولينغتون – شارع الخيل" ليتيح للطلاب فرصة الإلتقاء مع المستشارين وأعضاء المؤسسات التعليمية المشاركة وجهاً لوجه بداية من 27 أكتوبر 2019. ولا يقتصر البرنامج على طلاب مدارس "جيمس للتعليم" وحسب، فهو متوفر لجميع الطلاب ويوفر خدمات الدعم في تقديم طلبات الإلتحاق والتحضير للاختبارات والتدريب والإرشاد والتوجيه النفسي وبرامج المسارات والتدريب العملي وتوفير فرص العمل.

وفي هذا السياق، قال كريستوف سافارد، نائب رئيس My Path to Uni - مسارات الطلاب؛ ونائب الرئيس – برامج التوظيف والعمل المستقبلي للطلاب في "جيمس للتعليم": "أغتنم هذه الفرصة لأعرب عن سعادتي البالغة بإطلاق برنامج ’طريقي إلى الجامعة‘ My Path to Uni والثناء على العمل الجماعي والجهود التي بذلها جميع الشركاء. فمن شأن تأسيس هذا المورد المتميز عبر الشراكات الإستراتيجية أن يتيح للطلاب الحصول على أفضل الخدمات والخبرات والإرشادات تحت مظلة واحدة".

يضم تحالف "طريقي إلى الجامعة" (My Path to Uni) عدداً من الشركاء الرئيسين بما في ذلك "اي دي بي للتعليم"؛ و"سكور بلس"؛ و"ذا برينستون ريفيو"؛ و"أوليف دوت كوم" (Oliv.com)؛ و"لايفولوجي" (Lifology) وجامعة ولاية أريزونا؛ وأكاديمية برايس ووتر هاوس كوبرز وبرومبت دوت كوم (Prompt.com). ويمكن الإطلاع على القائمة الكاملة عبر الموقع الإلكتروني: https://mypathtouni.com/our-partners/.

من جهته، قال راشي بهاتاتشاريا بهاتشاريا، المدير الإقليمي لدى "اي دي بي للتعليم" في الإمارات وعُمان وقطر: "تفخر ’اي دي بي للتعليم‘ بالتعاون مع ’جيمس للتعليم‘ في مهمتها الرامية إلى توجيه الطلاب نحو تحقيق طموحاتهم التعليمية العالمية. ويمثل شعار ’لديكم حلم، لدينا الطريقة‘ تجسيداً حقيقياً للخبرة التعليمية التي تتمتع بها كلا المؤسستان اللتان تركزان بالكامل على تعزيز قدرات الطلاب".

من جانبها، قالت لانا اغترافي، المدير الإقليمي لشركة "لايفولوجي"، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نفخر بعقد هذه الشراكة المتميزة مع ’جيمس للتعليم‘ ونتطلع قدماً للفرص التي ستوفرها للطلاب، لاسيّما أن ’لايفولوجي‘ رائدة بارزة في رسالتها العالمية التي تتمحور حول الربط بين عملية اختيار الوظائف والسعادة والرضا وتحقيق الإنجازات في الحياة. فمن خلال التقييمات النفسية والتدريب المهني الشخصي والتوجيه على يد خبراء القطاع والوصول إلى أحدث المعلومات حول سوق العمل، سيحظى طلاب ’جيمس للتعليم‘ برؤى قيمّة لعالم الوظائف لمساعدتهم على إيجاد المسار الصحيح. وستلعب الشراكة بين ’جيمس للتعليم‘ و’لايفولوجي‘ دوراً محورياً في توجيه الطلاب نحو مستقبل أكثر إشراقاً".

وفي المستقبل القريب، يعتزم تحالف "طريقي إلى الجامعة" (My Path to Uni) توسيع حضوره ليشمل عدة مواقع جديدة بالتعاون مع "جيمس للتعليم" خلال العام المقبل، وبالتالي تمكين الطلاب من مختلف دولة الإمارات العربية المتحدة من الوصول إليه بسهولة أكبر.