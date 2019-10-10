كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف ستجذب الرخصة الافتراضية الاستثمارات الأجنبية؟

تحرص حكومة دبي على جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعاتها المبتكرة والاستشارية، وسيؤدي الترخيص الافتراضي الذي تم إطلاقه مؤخرًا إلى بيئة أعمال أكثر بساطة للمستثمرين الأجانب ورجال الأعمال، وفقًا لشركة الاستشارات العالمية PwC Middle East.

وقال دارين هاريس، قائد الخدمات القانونية في PwC Legal Middle East لموقع Zawya: “سيستفيد الأشخاص المؤهلون للتقدم للحصول على التراخيص الافتراضية من حل بسيط وسريع ومنخفض التكلفة لممارسة الأعمال التجارية في دولة الإمارات، دون الحاجة إلى الإقامة في البلاد”.

وأضاف: “تشمل المزايا المستمرة القدرة على إدارة الأعمال التجارية عبر الإنترنت، بما في ذلك التنفيذ الرقمي وتقديم المستندات. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل جميع الشركات العاملة بموجب ترخيص افتراضي على فرصة الاستفادة من DubaiStore.com، وهو سوق على الإنترنت للترويج للمنتجات والخدمات مع المتسوقين عبر الإنترنت والعملاء المهتمين”.

وستكون رسوم الإعداد الأولية في حدود 250 دولارًا، وسوف يتعين تجديد التراخيص على أساس سنوي.

وتغطي الترخيص 21 خدمة في ثلاثة قطاعات أعمال: برمجة الكمبيوتر والتصميم والخدمات المتعلقة بالطباعة والإعلان. وللحصول على الترخيص، هناك أربعة شروط أساسية يجب على مقدم الطلب استيفائها كجزء من تقييم الأهلية.

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وقال هاريس: “يجب التحقق من الأفراد المهتمين بإعداد ترخيصهم الافتراضي، والمقيمين خارج دولة الإمارات، أو المواطنين أو المقيمين في الدول المعتمدة للضرائب، ويرغبون بالعمل في أحد القطاعات التجارية الثلاثة”.

وتتطلب الشركات الأجنبية التي تخطط للعمل في الإمارات حاليًا إما إنشاء كيان مرخص له بشكل مناسب في الإمارات أو ترتيب تعاقدي بين الشخص الأجنبي (سواء كان فردًا أو شخصًا اعتباريًا) وكيانًا إماراتيًا مرخصًا بشكل مناسب، أي طرف ثالث، وفقا لهاريس.

وفقًا للوائح المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة ، يتعين على المقيمين في الدولة والعاملين لحسابهم الخاص الحصول على تصريح عمل حر. وأحد معايير الأهلية للحصول على تصريح حر هو أن يكون المستثمر يحمل أوراق اعتماد أو شهادات مناسبة تتعلق بالمجال الذي اختاره في حين لا يوجد شرط مماثل لحاملي التراخيص الافتراضية.