كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق جديد لحل الاختناقات المرورية في دبي

أطلقت النيابة العامة في دبي بالتنسيق مع شرطة دبي يوم الأربعاء تطبيقًا ذكيًا لتقصير الوقت لمعالجة تقارير الحوادث وإزالة الاختناقات المرورية.

وتتماشى هذه الخطوة مع تحقيق رؤية حكومة دبي لتحويل دبي إلى مدينة ذكية بالكامل، والسرعة العالية لحركة التطوير الشاملة في دبي وتبني حلول مبتكرة.

وأطلقت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، تطبيق “التقرير الذكي” خلال أسبوع جيتكس للتقنية. ويمكّن البرنامج الإلكتروني الذكي ضباط شرطة المرور من إرسال تقارير عن حوادث المرور الحرجة إلى المدعي العام المعني بشأن الحوادث التي تؤدي إلى الوفاة والإصابة.

وقال المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي، رئيس نيابة المرور في دبي: “هذا التطبيق يمكّن المدعي العام من وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات التفتيش اللازمة في أقرب وقت ممكن”.

وقال الفلاسي “بعد وصول الشرطة إلى مكان الحادث، يقوم شرطي المرور بتسجيل الدخول من خلال التطبيق الذكي والتقاط الصور ومقاطع الفيديو، ويسأل الشهود ويرسل التقرير إلى المدعي العام”.

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ويتلقى المدعي العام رسالة تنبيه في أي وقت ومكان لعرض التقرير وتقييمه مباشرةً واتخاذ الإجراءات اللازمة. ثم يتخذ القرار المناسب وينقل نتيجة التقرير على الفور إلى شرطي المرور.

وقال الفلاسي إن نظام التقارير الذكية سيسرع من إجراءات التحقيق والتفتيش اللازمة لحوادث المرور التي تؤدي إلى الوفاة والإصابات.

وسيساعد ذلك الشرطة التي تعد أحد الشركاء الإستراتيجيين الرئيسيين في الحد من الاختناقات المرورية الناجمة عن حوادث المرور الخطيرة في دبي ونتائجها.

وذلك لأن المدعي العام لن يحتاج إلى الانتقال إلى مكان الحادث وسيكون قادرًا على إكمال الإجراءات من أي مكان خلال 24 ساعة. وسيساعد ذلك على تجنب المعاملات الورقية في المراسلات والتقارير الفنية حيث أنه سيكمل جميع المعاملات اللازمة لتحقيق استراتيجية دبي بلا أوراق.

وسوف يساهم ذلك في معالجة الطلبات اللاحقة للأشخاص المتورطين في حوادث تؤدي إلى الوفاة والإصابات التي تتطلب فترة لا تقل عن شهر، بحسب غلف توداي.