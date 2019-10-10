كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن رصد أخطر أفعى بالعالم في دبي لاند

شارك مقيم في دبي صورة لأفعى قاتلة رصدها في دبي لاند الأسبوع الماضي.

وأرسل جيجين وهو أحد الوافدين الهنود الصورة إلى صحيفة غلف نيوز، وقال إنه كان يمشي كلبه في 2 أكتوبر بالقرب من مجتمع سكني في دبي لاند عندما اكتشف الأفعى السامة.

وقال “لقد وجدت الثعبان أسفل بعض الشجيرات عندما كنت أسير مع كلبي. كان كلبي يشعر ببعض الخطر وبدأ ينبح، فتنبهت لأفعى ملتفة تحت الشجيرات. أبلغت أفراد الأمن في المبني وتجمع الناس لإلقاء نظرة على الأفعى “.

وأضاف “عندما غادرت المكان، كانت الأفعى على قيد الحياة. ولكن بعد ذلك عندما اقترب الناس من الأفعى بدت هامدة دون حركة”.

وأشار جيجين أنه خلال الثلاثين سنة الماضية كان يعيش في الإمارات، وكانت هذه أول يشاهد فيها أفعى قاتلة. “آمل أن تساعد معلوماتي السكان في الانتباه للأفاعي في دبي لاند ، حيث يوجد العديد من أصحاب الحيوانات الأليفة الذين يأخذون كلابهم في نزهة هنا.”

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وشاركت غلف نيوز الصورة مع الدكتور رضا خان من بلدية دبي، الذي أكد أن الأفعي هي أفعى منشار سوشوريك ذي الأحجار المنشورة، والمعروفة أيضًا باسم أفعى المنشار الشرقي أو أفعى المنشار ، التي تنتمي لعائلة Echis carinatus sochureki .

وفقًا للدكتور خان، تعد أفعى سوشوريك واحدة من أخطر الثعابين البرية التي تعيش في الإمارات لأنها غالبًا ما توجد بالقرب من الموائل البشرية.

و”عادة ما توجد هذه الأفاعي بالقرب من المنازل والمناطق الصحراوية مثل جبل علي، وحديقة مشرف، والخوانيج ، والعوير”.

وفقا للدكتور خان ، لا يوجد الكثير من هذه الأفاعي تعيش في الإمارات حيث أن أعدادها منخفضة للغاية بحيث نادراً ما تشاهد هنا.