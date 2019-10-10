رئيسة «النواب» البحريني: العلاقات مع الإمارات نموذج رفيع

أبوظبي (وام)

أكدت معالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني أن العلاقات المتينة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات تزداد رسوخا في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويلبي التطلعات المستقبلية للشعبين الشقيقين بفضل العلاقة الأخوية المتميزة التي تجمع صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وأخاه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».

وقالت رئيسة مجلس النواب البحريني: إن العلاقات البحرينية الإماراتية تعد نموذجا رفيعا على مختلف المستويات القيادية والرسمية والشعبية حيث هناك تداخل اجتماعي كبير بين الشعبين الشقيقين، مشيرة إلى أن ساحات العزة وميادين الشرف في الدفاع عن أمن واستقرار دولنا وشعوبنا شهدت امتزاج الدماء الزكية الطاهرة لشهداء البلدين من الرجال البواسل، رحمهم الله.

وأضافت «أن توحيد الرؤى واتساق الأهداف بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين تنعكس إيجابيا تجاه مختلف القضايا وخاصة على مستوى العلاقات البرلمانية بين الجانبين والتي نعتز بأنها في تقدم وتطور مستمر، مؤكدة أن هذه العلاقات المتميزة تسهم في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة وتحقق التنمية والتطور للبلدين، مشيرة إلى أن اللجان الثنائية والمجالس المتعددة المشتركة بين البلدين الشقيقين على مستوى القطاعين العام والخاص، تؤكد أن مملكة البحرين ودولة الإمارات دولة واحدة وقيادة واحدة وشعب واحد وهدف ومصير واحد». ولفتت إلى التوافق بين البلدين الشقيقين في القضايا ذات والاهتمام والتوجه المشترك والتي تتجسد في الدعم الإماراتي المستمر لمملكة البحرين لا سيما في برنامج الدعم والتوازن المالي إضافة إلى التوافق في أساليب مكافحة الإرهاب وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها ورفض الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث «طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى».

وعبرت معاليها عن تقديرها للعلاقات التاريخية المتميزة والمتطورة بين البلدين الشقيقين على مستوى القيادة الحكيمة والشعب الكريم والمجالس البرلمانية، مشيدة بدور معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وحجم التعاون والتكامل والثنائية المشتركة بينهما كونهما سيدتين خليجيتين في مواقع برلمانية قيادية في البلدين الشقيقين».

وحول الوثيقة العربية لحقوق المرأة التي تم إطلاقها رسميا من الإمارات.. قالت رئيسة مجلس النواب البحريني إن« الوثيقة العربية لحقوق المرأة» تمثل إطارا تشريعيا عربيا ومرجعا في سن القوانين الخاصة بالمرأة العربية وتعكس حرص المشرعين العرب على دعم المرأة العربية وتعزيز دورها الإيجابي ومشاركتها الفعالة في بناء مجتمعاتنا العربية والخليجية».

وأشارت إلى أن إطلاق «الوثيقة العربية لحقوق المرأة» يعكس التوجهات الحديثة لتمكين المرأة العربية وترسيخ مبادئ حقوق المرأة وما نصت عليه المواثيق العربية والدولية، لافتة إلى أن الإمارات من الدول الرائدة التي أعطت المرأة الكثير من التمكين في كافة المجالات التنموية والعمل على التقريب بين التشريعات والإجراءات والحقوق لمختلف شؤون المرأة في كافة الدول العربية.

القبيسي تبحث العلاقات مع فوزية بنت عبدالله

بحثت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، خلال لقائها فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب في مملكة البحرين الشقيقة على هامش حفل إطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة في أبوظبي، سبل تعزيز علاقات التعاون القائمة بين البلدين، والتي تشهد نمواً في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية أن تواكب العلاقات البرلمانية تطلعات قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات تستدعي تفعيل التنسيق والتشاور خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، خاصة على صعيد القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار لدى مختلف شعوب ودول العالم ورحبت معالي الدكتورة أمل القبيسي بمعالي فوزية عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني في بلدها دولة الإمارات.