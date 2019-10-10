أبوظبي(الاتحاد) استقبلت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في مقر المجلس في أبوظبي وولتر جير الأمين العام لجمعية رجال الأعمال النمساوية والدكتور ستيفن أبنر، مدير النقل والمرور في الغرفة الاتحادية الاقتصادية النمساوية والوفد المرافق لهم، مشيدة بمشاركة الجانب النمساوي في الدورة السادسة والعشرين للمؤتمر الدولي للطرق الذي يعقد في أبوظبي.

ورحبت معاليها في بداية اللقاء بالوفد الزائر، حيث أكدت أهمية تعزيز وتطوير التعاون في ضوء العلاقات المتميزة المبنية على أسس متينة من الاحترام المتبادل بين دولة الإمارات العربية المتحدة والنمسا. مشيرة إلى العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا على مر السنين، مما يؤكد متانة هذه العلاقات، مؤكدة أهمية تعزيز وتفعيل العلاقات الثنائية والتجارية بين الجانبين، وما يوفره من فرص استثمارية عدة لتدعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية بما يخدم مصلحة البلدين.

حضر اللقاء جاسم يوسف الزعابي الأمين العام المساعد للخدمات المساندة، وأمل عبد الله الهدابي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني بالمجلس الوطني الاتحادي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الوطني» يبحث تعزيز العلاقات مع وفد نمساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.