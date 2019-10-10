«طبيب لكل مواطن».. اتفاقيات لـ «صحة دبي»

دبي (الاتحاد) أبرمت هيئة الصحة بدبي، أمس، في مقرها الرئيس، ثلاث اتفاقيات مع مستشفيات (الزهراء، وكينغز كوليدج لندن وميدكير).

وقد جاءت الاتفاقيات حرصاً من المستشفيات الخاصة على مشاركة الهيئة وتعزيز جهودها نحو تحقيق هدف (طبيب لكل مواطن).

وقع الاتفاقيات عن الهيئة، معالي حميد محمد القطامي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، وعن مستشفى الزهراء، الشيخ الدكتور فيصل القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للمشاريع الطبية، وعن كينغز موليدج لندن، معالي أحمد حميد الطاير، رئيس مجلس إدارة المستشفى، وعن مستشفيات ميدكير، الدكتور أزاد موبين، رئيس مجلس الإدارة المؤسس والعضو المنتدب لمجموعة استر دي أم.

تقضي الاتفاقيات بتوفير المستشفيات الثلاثة، كادر طبي مميز من تخصص (طب الأسرة)، للعمل جنباً إلى جنب مع أطباء هيئة الصحة بدبي في مركز التحكم والسيطرة الذي خصصته الهيئة لتوفير الاستشارات الطبية ودعم عملية التطبيب عن بعد.

كما تقضي كذلك باستثمار إمكانيات المستشفيات الخاصة، في دعم قدرات المنشآت الطبية للهيئة، ومن ثم توفير مجموعة من الخدمات، وبشكل تنافسي بين مستشفيات «صحة دبي»، والمستشفيات الثلاثة، بما يخدم المواطن ويحقق رضاه.

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