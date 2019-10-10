معرض طب الأشعة ينطلق بدبي 15 أكتوبر

دبي (الاتحاد)

تنطلق فعاليات الدورة الرابعة من المعرض، والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، خلال الفترة ما بين 15- 17 أكتوبر 2019 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويقام هذا الحدث المتخصص تحت عنوان «المريض أولاً – التركيز على الأساسيات»، ويناقش مختلف المواضيع المتعلقة بالتطورات العلمية والتكنولوجية الحاصلة في مجال علم الأشعة والتصوير الشعاعي.

ومن المتوقع أن يستقطب المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات خلال دورته الرابعة أكثر من 1700 من المشاركين والزائرين من مختلف أنحاء العالم. كما سيشارك هذا العام 50 من أبرز الأطباء والمتحدثين والخبراء والعلماء في مجال علم الأشعة والتصوير التشخيصي في الأشعة داخل الدولة وخارجها، ممن سيقدمون أفكارهم ورؤاهم حول مجموعة من المواضيع المهمة من خلال 66 جلسة علمية، كما سيشتمل الملتقى على جلسات متخصصة في التصوير الشعاعي وندوة عن تصوير الصدر تستمر على مدار يوم كامل، والتي ستتناول موضوع الأشعة السينية لتصوير الصدر والتركيز على الأساسيات، إلى جانب التركيز بشكل خاص على أمراض الجهاز العضلي الهيكلي.

وقال الدكتور أسامة البستكي، نائب رئيس الملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات، مدير بالإنابة لقسم التصوير التشخيصي في هيئة الصحة بدبي ومستشار ورئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد: «تأتي الدورة الرابعة من المعرض والملتقى السنوي لطب الأشعة في الإمارات في الوقت الذي أصبح فيه عالم التصوير الشعاعي يتداخل مع عالم الواقع الافتراضي. وبفضل التطورات الكبيرة التي شهدتها عملية إعادة بناء الصور في أجهزة التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي، نجحت التكنولوجيا، إلى حد ما، في تزويدنا بصور في الوقت الحقيقي لأعضاء الجسم الداخلية دون الحاجة إلى استعمال المشرط، ما خدم بشكلٍ ما الغرض المرجو من العلم».