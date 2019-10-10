«فخر الدار».. ملتقى لشرطة أبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد) نظمت شرطة أبوظبي ملتقى «فخر الدار تسامح وعطاء وإصرار» بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وذلك للاحتفاء باليوم الدولي للمسنين، في مبنى إدارة الشرطة المجتمعية.

وأكد العميد احمد مسعود المزروعي نائب مدير قطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات بما يسهم بدور كبير في إنجاح الفعاليات والمبادرات المجتمعية. وتناول الملتقى في جلسة نقاشية عدة محاور حول تقدير كبار المواطنين والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم.

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