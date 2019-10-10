هزاع المنصوري أول رائد فضاء عربي تجرى عليه تجارب علمية

آمنة الكتبي (دبي)

قال هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي: سبقني رائدا الفضاء الأمير سلطان بن سلمان والمقدم محمد أحمد فارس وأفتخر بأن أصبح ثالث رائد فضاء عربي، مبيناً أنه أجرى 16 تجربة، 6 منها داخل المحطة، وبقيتها قبل المهمة، وبعد المهمة، وأهمها معرفة تأثير الجاذبية على عمل عضلة القلب، وعلى جهاز التوازن في جسم الإنسان، وتأثير الجاذبية على الإدراك الحسي بالزمن، مؤكداً أنه أول رائد فضاء عربي تجرى عليه تجارب علمية.

وأضاف أنها تجارب لم تجر من قبل على أي إنسان من المنطقة العربية، لذلك فإن البيانات والنتائج مهمة جداً لاختلاف الجينات في المنطقة العربية عن المناطق الأخرى من العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس بمركز تدريب رواد الفضاء في موسكو بمشاركة رائد الفضاء الروسي أليكسي أوفشينين.

وأكد المنصوري أن الأبعاد العلمية والبحثية ومشاركة المنطقة العربية فيها مهمة للغاية، بالإضافة إلى ضرورة خلق قدوة علمية للأجيال القادمة لتكون مصدر إلهام في الوطن العربي، حتى نرى بينهم باحثين وعلماء ورواد فضاء في السنوات المقبلة.

وأشار إلى اهتمام وكالات الفضاء بإجراء تجارب عليه والحصول على معلومات وقراءات بعد وقبل رحلته القصيرة والتي امتدت 8 أيام، مبيناً أنه لا توجد بيانات متوافرة بهذا الشأن.

وقال المنصوري، إن أول كلمة قالها عندما وصل إلى الأرض عائداً من محطة الفضاء الدولية هي الحمد لله، كما

أجاب عن سؤال آخر بخصوص كروية الأرض.

وبين أن هذه الرحلة سوف تكون البداية، وسوف تستمر دولة الإمارات في المضي قدماً في برنامجها الفضائي، والاستكشاف في مجال الكون، مؤكداً أنه فخور بأنه أدى المهمة وهذه البداية فقط وهناك استمرارية .

وقال: كما وعدنا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خبرتي وخبرة زميلي رائد الفضاء سلطان النيادي سننقلها للأجيال القادمة، بإذن الله.

وأوضح المنصوري أن العيش في بيئة منعدمة الجاذبية صعب للغاية، لكن تأقلمه كان سريعاً، وكذلك تأقلمه مع الجاذبية بعد العودة كان سريعاً أيضاً، بينما تشير التحليلات الطبية إلى عودة جميع أنشطته الحيوية إلى طبيعتها.

وأبدى رغبته في القيام برحلة ثانية وثالثة إلى الفضاء لكن بأدوار ومهام مختلفة، مؤكداً أنه في الفترة القادمة سيركز على نقل المعرفة والتجربة إلى رواد الإمارات القادمين.

وبين أنه يفتقد العيش في بيئة منعدمة الجاذبية كما يفتقد التعاون الذي لمسه من قبل رواد الفضاء العالميين الذين يعملون معاً كعائلة واحدة لخدمة البشرية.

وبدوره أثنى أليكسي أوفشينين رائد الفضاء الروسي على دور هزاع المنصوري رائد الفضاء الإماراتي، مؤكداً أنه أدى دوره بشكل مناسب، كما قام بإعطاء الأوامر في عملية الهبوط، مشيراً إلى أنه نفذ جميع ما تعلمه في التدريبات التي سبقت عملية المهمة.

المنصوري يعود إلى أرض الوطن بعد غدٍ

أكّد مركز محمد بن راشد للفضاء، أن رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، سيعود إلى أرض الوطن، بعد غدٍ السبت، عقب مهمة علمية ناجحة إلى محطة الفضاء الدولية.

ويعود المنصوري وزميله رائد الفضاء سلطان النيادي، من العاصمة الروسية موسكو، رفقة رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، حمد عبيد المنصوري، والمدير العام للمركز، يوسف الشيباني.

ويعود هزاع المنصوري إلى دولة الإمارات بعد أن أتم بنجاح مهمته العلمية على متن محطة الفضاء الدولية واستكمل الفحوص والدراسات الطبية المقررة لهذه المهمة. وخضع المنصوري بعد عودته إلى الأرض، وخلال الفترة الماضية، لمجموعة من الاختبارات والفحوص الطبية الدقيقة، تحت إشراف مختصين، وبمتابعة الدكتورة حنان السويدي، طبيب رواد الفضاء، في مركز «يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء»، بمدينة النجوم في العاصمة الروسية موسكو؛ وذلك لدراسة تفاعل المؤشرات الحيوية للجسم، وتأثير الجاذبية الصغرى على جسم الإنسان، والتي تجرى للمرة الأولى على إنسان من المنطقة العربية.