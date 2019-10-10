8 شركات بناء «5 نجوم» في عجمان

عجمان (الاتحاد)

حصدت 8 شركات مقاولات بناء بالإمارة خمس نجوم، وفقاً للاشتراطات التي وضعتها دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، لتصنيف شركات مقاولات البناء العاملة في إمارة عجمان، وبما ينسجم مع الأمر المحلي المتعلق بإعادة تنظيم مزاولة مهنة مقاولات البناء.

جاء ذلك، خلال حفل أقامته الدائرة تحت رعاية وحضور الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة وعبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة والمديرين التنفيذيين، وكافة شركات مقاولات البناء بالإمارة ووسائل الإعلام في مركز عجمان X التابع للدائرة. وأكد الشيخ راشد بن حميد أن إمارة عجمان أصبحت اليوم أنموذجاً فريداً لمدينة استطاعت الجمع بين العمارة والتنمية المستدامة، وفق أعلى المعايير العالمية، معرباً عن فخره بتكاثف الجهود وتوحد الأهداف التي أسهمت في الارتقاء بالإمارة، ودفع عجلة الازدهار فيها بشتى المجالات. وأضاف: إن الدائرة لا تغفل عن دور شركات مقاولات البناء بالإمارة، فهم شريك استراتيجي للاستثمار في الإمارة لإسهامهم في تحقيق الإنجازات المنشودة، فكان واجب علينا تكريم المتميزين ليكونوا قدوة للجميع، فهدفنا بث روح المنافسة لنقدم جميعاً قصارى جهودنا لضمان المستقبل الأفضل للأجيال القادمة.

وهنأ الشركات المتميزة، والتي استحقت النجوم المشرفة، مخاطباً البقية بأن التقييم هو نقطة بداية وحافز لإحداث التغيير فعلى الجميع الحرص على تقديم الأفضل والالتزام بالاشتراطات والسعي لتحقيق الإنجازات، فالإمارة تستحق بذل أقصى درجات الاجتهاد والعمل الدؤوب. من جهته، أوضح المهندس خليفة عبد الله الفلاسي مدير إدارة المباني بالدائرة بأن فريق العمل والكفاءات المؤهلة بالدائرة عملت بجد لتصنيف شركات مقاولات البناء حسب نظام النجوم المعتمد حيث سعت على مدار 3 أشهر متتالية لتقييم المكاتب معتمدة على4 معايير رئيسة والمتضمنة للتجهيزات الرئيسة والكادر الفني والمشاريع واستراتيجية شركات مقالات البناء.

وتابع الفلاسي: إن فريق العمل أصدر نتائج التقييم ورفعها للقيادة العليا لاعتمادها بشكل نهائي، موضحاً أن هدف التقييم هو دفع المكاتب على بذل الأفضل.