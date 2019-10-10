إهمال أجهزة التدفئة وراء حرائق الخيام في الشتاء

عمر الحلاوي (العين)

نظم مكتب شؤون المجالس في ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، محاضرة عن الأمن والسلامة من الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني والتي استضافها مجلس مفلح بن عايض الأحبابي بعنوان: «الأمن والسلامة من الحرائق»، ألقاها النقيب عبد الله السناني، والرقيب حمد العامري.

وقال النقيب عبد الله السناني: إن من أكثر أسباب حرائق المنازل هي الأجهزة الكهربائية، وذلك بزيادة الحمل على نقطة كهربائية واحدة يؤدي مباشرة إلى الانفجار، نتيجة الحمل الزائد للكهرباء، ويأتي في المرتبة الثانية في حرائق المنازل التوصيلات الكهربائية الخاطئة والعشوائية وغيرها، حيث إن الذي يؤدي لحرائق التوصيلات الكهربائية ترك الأسلاك الكهربائية بشكل متشابك ومتداخل في بعضها. ولفت إلى أن فترة الشتاء تشهد زيادة حرائق الخيام نتيجة التعامل بإهمال مع أجهزة التدفئة التي توضع داخل الخيام، مشيراً إلى أهمية توعية الأبناء والعاملين في المنازل بأخذ الحيطة والحذر في وضع أجهزة التدفئة في المكان المناسب ومراقبتها، مستعرضاً إجراءات السلامة عند نشوب حريق في خيمة وحماية الشخص نفسه، مشيراً إلى خطورة فتح الإضاءة الكهربائية، وأوضح بعض التصرفات الخاطئة التي تتسبب في نشوب حرائق الخيام في الشتاء، من بينها ترك جهاز التدفئة يعمل والذهاب إلى الصلاة أو ترك الخيمة لأي سبب وأجهزة التدفئة تعمل دون وجود أشخاص فيها. وأضاف أن من أسباب الحرائق وضع التلفون وهو يشحن تحت الرأس، مؤكداً أهمية شراء جهاز الشحن الأصلي مع وصلة الشاحن الأصلية، وعدم وضع التلفون عند الشحن تحت المخدة أو عند النوم تحت رأس الشخص النائم، مشيراً إلى أن الدفاع المدني سجل حوادث عديدة أدت لحريق أشخاص نتيجة هذا التصرف الخاطئ بوضع التلفون عند الشاحن تحت الرأس، من بينها مؤخراً احتراق وجه امرأة لأنها وضعت التلفون تحت رأسها وهو موصل بالشاحن الكهربائي، لافتاً إلى أنه في المساء إذا تفقد أي رب أسرة المنزل وغرف الأطفال سيجد «الايباد» تم توصيله مع الشاحن وكذلك الهواتف.